Murat Kanatlı: "Büyük Han’da yapılacak basın toplantısına Vakıflar izin vermedi"

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Vakıflar İdaresi’nin, Bu Memleket Bizim Platformu’nun Lefkoşa Büyük Han’da yapmayı planladığı basın toplantısına izin vermediğini söyledi.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Vakıflar İdaresi’nin, Bu Memleket Bizim Platformu’nun Lefkoşa Büyük Han’da yapmayı planladığı basın toplantısına izin vermediğini söyledi.

AKPnin atanmışları kavgayı büyütme niyetinde, iylik şeyleri deyip hesabı verilemeyecek şekilde kuzeydeki dini cemaatlere mali kaynak aktaran Vakıflar İdaresi, Büyük Handa Bu Memleket Bizim Platformuna basın toplantısı için izin vermedi, bu nedenle de 24 Nisan'da cevap verilmeli