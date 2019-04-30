Murat Kanatlı: Kapılarda çalışan personel sayısı yetersiz

YKP Genel Başkanı Murat Kanatlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçiş noktalarında çalışan personel sayısı ile ilgili bilgiler verdi

YKP Genel Başkanı Murat Kanatlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçiş noktalarında çalışan personel sayısı ile ilgili bilgiler verdi.

İşte o paylaşım:

Dünkü geçiş noktalarında personel sayısı ile ilgili bilgi dolaylı yoldan doğrulandı, şekli konusunda bilgi sunuldu, Kamu Hizmetleri Komisyonun direk bağlantısı olmadığı, personelin ayrıca başvurup, başka daire gitme hakkı kazandığı belirtildi... gelen bilgi şöyle:

"1. Kapılardaki personel kamuya bağlı değil. KHK bunları başka daireye aktaramaz.

2. Mevcut olan personel azaldı. KHK açtığı sınavlara başvurup kazananlar ayrıldı.

3. Sınavları ve atamaları Polis Genel Müdürlüğü yapar.

4. Açılan iki kapı için alınan personel 20 kişi ama vardiya usulü çalışma sisteminde yetersiz. Ayrılanların açığının üçte birini karşılamadı.

5. Kermiya'da şerit sayısı 3 çıkmış olmasına rağmen yerine personel alınmadı.

6. Çalışma ortamı olarak güneş altında olmamamıza rağmen araçlı geçişlerin olduğu kapılarda sağlık koşulları ortada

7. Vardiyalı çalışılmasına rağmen devlette vardiyalı çalışanlar vardiya ve rotasyon ödeneği alıyorlar, aynı kurumda olan de polis bu ödeneği alıyor ama kapılardaki görevli personel almıyor

8. Mesai ödeneği olarak % 10u ödenirken, kapılardaki personel kışta %20 yazda %35 üstü angarya çalıştırılıyor