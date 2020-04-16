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Murat Övüç: Şu an çalışmasam ölene kadar yetecek param var

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Murat Övüç: Şu an çalışmasam ölene kadar yetecek param var
Murat Övüç: Şu an çalışmasam ölene kadar yetecek param var

Son dönemin en popüler sosyal medya fenomenlerinden olan Murat Övüç, katıldığı canlı yayında, "Şu an çalışmasam ölene kadar yetecek param var. Ama para her şey değil. İnsan olmak lazım. Benim evde karnım tokken aç bir kardeşime, ilaçlarını alamayan yaşlı bir teyzemi görmeye dayanamıyorum. Gücümün yettiği kadar yardım edeceğim" dedi.

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, Milliyet gazetesi yazarlarından Emre Kara'nın canlı yayınına konuk oldu. Instagram'da 2.1 milyon takipçisi olan Murat Övüç, gece gündüz çalıştığını söyledi. Övüç, sosyal medyada çok sevildiğini argo konuşsa bile hiç linç yemediğini ifade etti.
Fake hesabı olup olmadığı konusuna da açıklık getiren Övüç, 'Fake hesabım yok. Bir tane orjinal hesabım var' dedi.
Ardından maddi durumundan bahseden sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına basan oğlu için de şunları söyledi:

"Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim. Bütün servetimi oğlum Burak Can'a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. Korona geçtikten sonra Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar."

"4 yılda 10 tane ev aldım, garajda 4 tane araba var"
Paylaşımlarında sık sık görülen evi için de konuşan Övüç, "Sadece oturduğum rezidansı kullanmıyorum. Göktürk ve Acarkent'te bir evim daha var. Bu ev bana çok uğurlu geldi. 4 yılda 10 tane ev aldım. Garajda 4 tane araba var. Allah herkese nasip etsin" dedi.

"Gücümün yettiği kadar yardım edeceğim"

Yardım severliğiyle de bilinen Övüç, "Şu an çalışmasam ölene kadar yetecek param var. Ama para her şey değil. İnsan olmak lazım. Benim evde karnım tokken aç bir kardeşime, ilaçlarını alamayan yaşlı bir teyzemi görmeye dayanamıyorum. Gücümün yettiği kadar yardım edeceğim" diye konuştu.

"Zirvedeyim sesleri duyulmuyor"

Hakkında söylenenlere de kendi tarzında kulak asmadığını söyleyen Övüç, "Herkes konuşuyor benim için neler söylüyor. Zirvedeyim sesleri duyulmuyor" dedi.

 

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