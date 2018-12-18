Murat Özdemir'in papağana işkencesi, akıllara 7 ay önce yayınlanan Yemekteyiz bölümünü getirdi

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkini çeken Murat Özdemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden getirildiği sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya seslenen Özdemir'den Tarım ve Orman Bakanlığı da şikayetçi oldu.

Adını Yemekteyiz ve MasterChef yarışmalarıyla duyuran Murat Özdemir'in papağana işkence yaptığı videonun yankıları sürüyor.

Özdemir'İn Jako cinsi papağana uygulandığı şiddetin ardından aylar önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasındaki görüntüleri yeniden gündeme geldi.



Onur Büyüktopçu'nun sunduğu 'Yemekteyiz' programına katılan Özdemir yarışmacıları evinde ağırlamıştı. Yemek hazırlık sürecinde Onur Büyüktopçu'nun 'papağanınız konuşmuyor hiç' sorusuna Özdemir, 'konuşur, yaklaşayım' cevabını vermişti.

Murat Özdemir, papağanın yanına yaklaşmasıyla papağan bağırmaya başlamış, Onur Büyüktopçu da 'Niye çığlık çığlığa bu papağan' sorusunu sormuştu. Özdemir de ‘beni sevmiyor' ifadelerini kullanmıştı.

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