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Murat Şenkul: "Beycanlar Çarşısı İçin Hızlı Adımlar Atacağız"

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, güne Beycanlar Çarşısı'nda esnafla bir araya gelerek başladı.
Murat Şenkul: "Beycanlar Çarşısı İçin Hızlı Adımlar Atacağız"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, güne Beycanlar Çarşısı'nda esnafla bir araya gelerek başladı. Bölgedeki ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şenkul, çarşıyı iyileştirme çalışmalarının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Ziyareti sırasında bölge esnafıyla mevcut sorunları ele aldıklarını ifade eden Şenkul, şunları kaydetti:

“Öncelikle gösterilen ilgi, alaka ve sevgi için tüm bölge esnafına teşekkür ederim. Beycanlar Çarşısı’nın yenilenmesi, uzun vadeli planlarımız arasında en önlerde yer alıyor. Ancak o güne kadar mevcut durumu iyileştirmek için neler yapabileceğimizi esnafımızla konuştuk.”

Hızlı bir şekilde harekete geçeceklerini vurgulayan Şenkul, Beycanlar Çarşısı’nı daha düzenli bir hale getirmek için çalışmaların başlayacağını belirtti. Açıklamasını ise şu sözlerle tamamladı:

“Girne’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza, ayrım yapmaksızın onlar için çalışan bir belediyeye sahip olduklarını hissettirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Murat Şenkul’un açıklaması, Girne’de yerel sorunların çözümü için belediye yönetiminin esnafla iş birliği içerisinde hareket ettiğini gösteriyor. Beycanlar Çarşısı’nın düzenlenmesi, bölge sakinleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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