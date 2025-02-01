  • BIST 10004.38
  • Altın 3225.478
  • Dolar 35.8273
  • Euro 37.1868
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGazze ateşkesi: Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakıyor

Murat Şenkul: Kaçış yolu Girne-Lefkoşa ana yoluna bağlandı

» »
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kaçış yolunun Girne-Lefkoşa ana yoluna güvenli bir şekilde bağlandığını bildirdi.
Murat Şenkul: Kaçış yolu Girne-Lefkoşa ana yoluna bağlandı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kaçış yolunun Girne-Lefkoşa ana yoluna güvenli bir şekilde bağlandığını duyurarak, asfalt serme işlemine başladıklarını kaydetti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şenkul, şu ifadeleri kullandı:

“Kaçış yolunu Girne/Lefkoşa ana yoluna güvenli şekilde bağlayarak yolunda hayırlısıyla asfalt serme işlemine başladık. Kısa süre içerisinde yolun güvenlik bariyerlerini, tabelalarını, çizgilerini de düzenleyip trafiğe açacağız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Girne sokaklarında kadın temizlik görevlisi13 Ocak 2025 Pazartesi 11:56
  • Girne'de ellerini ve ayaklarını bağladılar, evini soydular07 Ocak 2025 Salı 17:31
  • Girne’de Trafik Işığı İhlali Kazaya Neden Oldu06 Ocak 2025 Pazartesi 12:42
  • Girne Limanı’nda Sahte Evrak Operasyonu03 Ocak 2025 Cuma 18:08
  • Girne’de Kanunsuz Silah ve Patlayıcı Kullanımı: 8 Kişi Tutuklandı03 Ocak 2025 Cuma 12:32
  • Şenkul: Yeni Girne Mezarlığı defin işlemlerine Mayıs ayından sonra başlayacak02 Ocak 2025 Perşembe 10:20
  • Ertan Tektan yaşamını yitirdi27 Aralık 2024 Cuma 11:09
  • Girne’de Atatürk Caddesi’nde yeni düzenlemeler yapıldı18 Aralık 2024 Çarşamba 11:18
  • Merit Kompozisyon Yarışması’nda Çocuklar “2025’ten Beklentilerini” Yazdı17 Aralık 2024 Salı 12:25
  • Girne'de şüpheli ölüm... Evinde bulundu!17 Aralık 2024 Salı 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti