Murat Şenkul: Şüpheli binaları çok kısa süre içerisinde gerekli testlere tabii tutacağız

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, şüpheli binaları çok kısa süre içerisinde gerekli testlere tabii tutacaklarını belirterek, bölgedeki üniversiteler ile iş birliği yapacaklarını söyledi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin haber kanallarında sürekli Kıbrıs’ta deprem olacağından bahsedilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Başkan Şenkul, “Dün akşam yaşanan deprem ve Türkiye’nin haber kanallarında sürekli Kıbrıs’ta deprem olacağından bahsedilmesinin toplumumuzu fazlası ile tedirgin ettiğini bize gelen mesaj ve telefonlardan anlıyoruz” dedi.

Öncelikle iki noktaya konunun uzmanlarından aldıkları bilgiler ışığında açıklık getiren Şenkul, şöyle devam etti:

“1-Fay haritalarında Kıbrıs’ın kuzeyinde son bulan fayın aktif bir fay olmadığı bilgisi mevcuttur.

2-Kuzey sahil şeridinde birkaç bölge haricinde zemin depreme karşı son derece güvenlidir.”

“PANİĞE GEREK OLMADIĞI GİBİ BOŞ VERMİŞLİĞE DE İHTİYACIMIZ YOKTUR”

Şenkul, “Bu iki olumlu verinin yanında deprem olmasa bile dayanıklılığından şüphe duyulan binaların varlığı vakadır” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Bu noktadan hareketle merkezi idare okullardan başlayarak kamu binalarını, biz şüpheli binaları çok kısa süre içerisinde gerekli testlere tabii tutacağız.

Bu işlemleri yaparken bölgedeki üniversiteler ile de iş birliği içerisinde olmamızı sağlayacak iş birliği protokolü yakın zamanda imzalanacaktır. An itibarı ile paniğe gerek olmadığı gibi boş vermişliğe de ihtiyacımız yoktur.”