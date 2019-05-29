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Murat Yetkin: AKP'nin kara propaganda ekibi fena çuvallıyor

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"Erdoğan bu kadar yıldır havuzdan medyaya aktarılan paraların artık hiçbir işe yaramadığının farkında"
Murat Yetkin: AKP'nin kara propaganda ekibi fena çuvallıyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, hükümete yakın medya kuruluşlarının ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir esnafla yaşadığı diyaloğu "İmamoğlu kendisiyle tartışan genci tokatladı" şeklinde duyurmasını, "AK Partinin kolay parayla şımarmış, güce bağımlı propaganda akıldânelerini en çok öteden beri muhafazakâr, İslamcı damardan gelenlerin eleştirdiğine şaşmamak lazım. Fena çuvallıyorlar" şeklinde yorumladı.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, hükümete yakın medya kuruluşlarının ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir esnafla yaşadığı diyaloğu "İmamoğlu kendisiyle tartışan genci tokatladı" şeklinde duyurmasını, "AK Partinin kolay parayla şımarmış, güce bağımlı propaganda akıldânelerini en çok öteden beri muhafazakâr, İslamcı damardan gelenlerin eleştirdiğine şaşmamak lazım. Fena çuvallıyorlar" şeklinde yorumladı.

*Murat Yetkin'in kişisel blogunda yayımlanan yazısının tamamını şuradan okuyabilirsiniz.

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