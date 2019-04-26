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Murat Yetkin: Ankara kulislerinde "AKP'nin 30 Haziran'da İstanbul seçimlerini tekrarlatmayı planladığı" iddiaları dolaşıyor

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"YSK sandık kurullarının oluşumunda hata olup olmadığına, seçimin iptal edilip edilmemesi gerektiğine karar verecek"
Murat Yetkin: Ankara kulislerinde "AKP'nin 30 Haziran'da İstanbul seçimlerini tekrarlatmayı planladığı" iddiaları dolaşıyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Ankara kulislerinde "AKP'nin 30 Haziran'da İstanbul seçimlerini tekrarlatmayı planladığı" iddiaları dolaştığını aktardı.

Yetkin, bu tarihin neden seçildiğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede "En güçlü senaryo, tahmin edilebileceği gibi, okulların da kapanmasıyla İstanbul’daki muhtemel CHP-İyi Parti seçmeninin tatile çıkıp oy kullanmamaları umudu" diye yazdı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ankara siyaset kulislerinde yoğunlaşan iddialara göre AK Parti yönetiminin hedeflediği İstanbul seçimini tekrarlama tarihi, 30 Haziran, Pazar. Çarşıya uyar mı bilemem ama evdeki hesap bu.
Neden mi 30 Haziran? Rivayet muhtelif. Ama en güçlü senaryo, tahmin edilebileceği gibi, okulların da kapanmasıyla İstanbul’daki muhtemel CHP-İYİ Parti seçmeninin tatile çıkıp oy kullanmamaları umudu. Yani AK Parti, İstanbulluların yaz tatili için şehir dışına çıkma alışkanlığının onlara kaybettikleri seçimi geri getireceğini de hesaba katıyor. Tabii aradan geçecek iki ay sürede, olağanüstü gelişmeleri konunun dışında tutuyoruz; ABD ile gerilimde, Suriye’de PKK ile ekonomideki vahim gidişle ortaya çıkabilecek gelişmeleri akla bile getirmek istemiyoruz.

Ama bütün bunlardan önce, hesabın tutması için YSK’nın seçimi iptal etmesi gerekiyor. AK Parti, Cumhurbaşkanı ve parti başkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bütün imkânlarıyla CHP’nin kıl payı kazandığı İstanbul seçiminin iptali için uğraşıyor. Erdoğan’ın bu konuda en çok iki kişiye güvendiği konuşuluyor: AK Parti’nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve aynı zamanda hâkim ve savcı atamaları üzerinde söz sahibi Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başkanı olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. 
AK Parti’nin KHK’lı seçmenin oylarının geçersiz kılınması girişimi YSK’dan döndü. Şimdi nihai karar için ilçe seçim kurullarından gelecek sandık kurulları oluşum belgeleri bekleniyor; YSK buna göre sandık kurullarının oluşumunda hata olup olmadığına, seçimin iptal edilip edilmemesi gerektiğine karar verecek.

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