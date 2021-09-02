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Murat Yetkin: Erdoğan ve Bahçeli MHP'nin yüzde 10 oy alacağından emin olsa seçim barajı indirilir miydi?

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Murat Yetkin: Erdoğan ve Bahçeli MHP'nin yüzde 10 oy alacağından emin olsa seçim barajı indirilir miydi?
Murat Yetkin: Erdoğan ve Bahçeli MHP'nin yüzde 10 oy alacağından emin olsa seçim barajı indirilir miydi?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajının düşürülmesine ilişkin yaptıkları açıklamalarda iki gerekçenin olduğunu belirtti. Yetkin, bu gerekçelerden birinin 'MHP’nin, dolayısıyla da Cumhur İttifakının kendisini güvenceye alma kaygısı' olduğunu savunurken; ikinci gerekçenin 'barajı yüzde 7’ye indirerek CHP ve İYİ Parti’nin çekirdeğini oluşturduğu Millet İttifakının dengesini bozmak' olduğunu aktardı. 

"Erdoğan ve Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta Malazgirt’te verdikleri fotoğrafı analiz ederken, yakında Bahçeli’nin daha çok işine gelecek bir siyasi uzlaşma duyabileceğimiz tahmininde bulunmuştum. Fazla gecikmedi." diyen Murat Yetkin yazısında şunları kaydetti: 

AK Parti’yi umutlandıran bir hesap bu. Son günlerde siyasi kulislerde Meral Akşener’in bazı sağ partilerle ayrı bir ittifak için görüşmeler yaptığı söylentileri, aritmetik gerçekler karşısında geçerlilik taşımasa da kasti olarak yaygınlaştırılıyor.

Bu MHP için de geçerli. 2023 Haziran’ında yapılması gereken seçimlerin, en azından ilk turuna her parti kendi listesi altında girecek olursa, MHP’nin yüzde 10’un altında ve Meclis dışında kalma ihtimali var. Bu ikinci turda Cumhur İttifakının, dolayısıyla -eğer ilk turda seçilemezse- Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasını da zora düşürür. Oysa Erdoğan’ın bütün stratejisini ilk turda kazanmak, ikinci turda muhalefetin karşısında birleşmesine imkân vermemek üzerine kuruyor. Dolayısıyla Erdoğan ve Bahçeli farklı nedenlerden de olsa birbirlerine bağımlılıklarını sürdürüyor."

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