Murat Zeki Civelek Dr. Küçük'ü Ölüm Yıl Dönümünde Andı

Sn. Dr. Fazıl KÜÇÜK, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar sürdürdüğü varoluş mücadelesinin önemli bir bölümünde öncülük etmiş, önderimiz olmuştur.

Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinde, halkımızın geleceği için çok önemli bir ışık tuttuğunun bilincindeyiz. Dr. Küçük’ün özgürlük mücadelesindeki duruşu ve düşüncelerinin KKTC’nin aydınlık geleceği ve çağdaş dünyayı yakalamak için takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin oluşumunda ve evveliyatında yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Sn. Dr. Fazıl Küçük’ü 38’inci ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.