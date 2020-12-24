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Muratağa-Sandallar Köyünde 14 Kayıp Şehit İçin Cumartesi Günü Cenaze Töreni Yapılıyor

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Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 1974’de  şehit edilen ve yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kayıp şehit, cumartesi günü törenle defnedilecek.
Muratağa-Sandallar Köyünde 14 Kayıp Şehit İçin Cumartesi Günü Cenaze Töreni Yapılıyor

Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 1974’de  şehit edilen ve yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kayıp şehit, cumartesi günü törenle defnedilecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Muratağa Sandallar Şehitliği’nde yapılacak şehit cenaze töreni, saat 10.00’da başlayacak. 
1974’te EOKA-B’cilerin gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda bulunarak, DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 7’si kız, 7’si erkek  toplam 14 kişinin en küçüğü 4 aylık, en büyüğü ise 17 yaşında. 

Defin töreninde, aileler adına bir temsilcinin konuşması, cenaze namazlarının kılınması, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayrakların ailelere teslimi ve defin işlemleri gerçekleşecek.

Adlarına şehit cenaze töreni yapılacak 14 şehidin isim listesi söyle: 

“Havva Süleyman 12; Aliye    Süleyman 10; Halil Bayram 11; Eren Bayram 12; Mustafa Bayram 3; Auşe Bayram 9; Zehra Bayram 6 aylık; Hüseyin Arif    11; Yüksel Arif 9; Hayriye Arif 4 aylık; Göksel Arif 10; Sevgi Hasan    10; Ayşe Hasan 17; Aziz Fikri 11.”

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