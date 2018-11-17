Muratağa-Sandallar Şehitliğinde Zeytin ve Harnıp Fidanı Dikildi

14 Ağustos 1974 günü Rumların katlederek toplu mezarlara gömdüğü Muratağa ve Sandallar şehitlerinin anısına 150 adet zeytin ve harnıp fidanı dikildi. Cumhurbaşkanlığı’nın temin ettiği ağaçlar Gazimağusa Belediyesi ekipleri tarafından şehitliğin yanındaki araziye dikilerek ağaç sayısı 500’e tamamlanacak. Şehitlerin anısında 1 dakikalık saygu duruşıuyla başlayan etkinlikte konuşmaların yapılmasının ardından şehitliğe anıtına çiçek konuldu ve fidan dikimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Muratağa’da kimliklendirilmiş şehitler için yapılan 2 defin törenine kendisinin de katıldığını, Kayıp Şahıslar Komitesi cumhurbaşkanlığına bağlı olması nedeniyle çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek, “burada defin işlemlerinde yaşanan duyguları sizlere anlatmak mümkün değil. Bu acıyı yaşayanların ruh halini anlamak hüzün vericidir. 44 yıl önce yaşanmış bir olay o an yaşanıyormuş gibidir. Özel Kansoy’un defnedilişinde de aynı duygu seline şahit olmuştum. Eşi birgün önce ölmüş ve ertesi gün defnediliyormuş gibiydi. Muratağa’da aynı şekilde hissedildi yaşandı, bir daha bu günler olmasın” dedi. Akıncı, bu acılar yaşanmasın, kimse yaşamasın, bu acıları ne biz ne diğer toplam ne de dünya üzerinde başka toplumlar yaşasın” diyerek, gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlayabilmemiz gerektiğini ifade ederek, Lionsların bu tür etkinlikleri takip etiğini ve takdir ettiğini söyledi. Muratağa’da hayatlarını kaybetmiş olan şehitlerle birlikte tüm şehitleri de rahmetle anan Akıncı, gazileri de minnetle yad ederek, “şehilerimizin ruhları şad olsun” dedi. Hep güzel başlangıçlar yaptıklarını ama arkasını getirmekte aynı başarıyı gösteremediklerini ifade eden Akıncı, belediyeler ve Lions Federasyonunun dikilecek fidanları yaşatması ve bakımının yapılması için çalışmaları ve fidanların şehitlerimize yakışır şekilde bir orman haline dönüşmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi’ni, Lionsları, ve muhtarlıkları katkılarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanının Eşi Meral Akıncı, duygusal ve anlamlı günün örnek teşkil etmesini isteyerek, katliam sonucunda hayatını kaybetmiş kişilerin yerleştirildiği şehitlikte bulunduklarını ifade ederek, “bu insanlar neden öldürüldü? Burada yatan insanlarımız aynı dili konuşmayan aynı tanrıya farklı yollarla ulaşan ve sadece bu alanı kendilerine tanıyan adalıların katliamı ile hayatı son bulmuş

insanlarımızdır. Kemikleri bulunarak buraya taşınanlar için ekecekleri ağaçlarla birlikte bu topraklarda var olacağımızı, ve onları ruhlarının ağaçların ruhları ile birleştireceklerini ifade eden Meral Akıncı, “biz can almıyoruz, topraklarımıza can katıyoruz” diye konuştu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, 14 Ağustos 1974’te Sandallar ve Muratağa köylülerinin yürekleri yakan bir katliamla öldürülmelerinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen acının halen yüreklerinde olduğunu ifade ederek, bu vahşetin ve acıların yaşandığı şehitlerimiz olduğu yerde dikecekleri fidanların kök salacaklarını ve şehitlerimizin anısına büyüyeceklerini söyledi. belediye ekiplerinin etkinlikte 150 fidan dikeceğini, fidanlar gelmeye devam ettikçe dikime devam edeceklerini, ve bakımı ve sulamasını da yapacaklarını ifade etti. Başkan İsmail Arter, Sandallar ve Muratağa şehitlerini ve tüm şehitlerini rahmetle anarken hepsinin ruhlarının şad olmasını diledi ve etkinliğin yapılmasından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Lions Kulüpleri Federasyonu Konsey Başkanı Nasuhi Öndersav anlamlı ve duygusal törende buluştuklarını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’ya verdikleri destek için teşeşkkür etti ve Cumhurbaşkanına teşekkür belgesi ve flama takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpler Federasyonu Başkanı Şansel Soyel, şehitlikteki duygusal anları birlikte yaşayacaklarını, 1974’te katledilen şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi.(MHA)