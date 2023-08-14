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Muratağa-Sandallar ve Atlılar Şehitleri bugün anılacak…

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Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 49. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek.Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri için bugün anma töreni düzenlenecek.
Muratağa-Sandallar ve Atlılar Şehitleri bugün anılacak…

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören, saat 18.00’de anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin sunulacak, ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklara göndere çekilecek.Törende, sırasıyla Muratağa, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Tören, şiir okunması, şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlanacak. Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni ise saat 18.30’da Katliam Çukurunda yapılacak ve çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tören sona erecek.

Serdarlı’nın kurtuluşunun 49’uncu yıl dönümü kutlama töreni de bugün saat 19.15’te Serdarlı Atatürk Büstü önünde yer alacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tören, şiir okuması, halk dansları gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak. Taşkent Şehitleri ise yarın anılacak. Taşkent Şehitliği’ndeki anma töreni saat 09.00’da başlayacak.

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 49’uncu yıl dönümü nedeniyle aynı gün iki ayrı tören düzenlenecek. Gazimağusa’daki ilk tören saat 18.00’de Zafer Anıtı önünde, ikinci tören ise saat 18.25’te İsmet İnönü Bulvarı’nda yer alacak.

Lefke’nin kurtuluşunun 49’uncu yıl dönümü de,16 Ağustos Çarşamba günü törenlerle kutlanacak, ayrıca şehit düşenler de anılacak.

Saat 18.00’de Lefke Kemal Özalper Şehitliği önünde şehitleri anma töreni yapılacak, saat 18.45’te de Lefke Atatürk Parkı önünde Lefke’nin kurtuluşunun 49. yıl dönümü kutlaması yer alacak.

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