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Mürettebatsız otonom gemi yeniden yola çıktı

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17. yüzyıldan kalma Mayflower gemisinin otonom bir versiyonu, geçen yıl başarısız olan bir denemeden sonra tekrar ABD kıyılarına yelken açtı.
Mürettebatsız otonom gemi yeniden yola çıktı

Yapay zeka (AI) tarafından yönlendirilen 50 fit uzunluğundaki özerk bir araştırma gemisi olan Mayflower Otonom Gemisi (MAS), 27 Nisan Çarşamba günü İngiltere’nin Plymouth kentinden yola çıktı.

Daily Mail’in haberine göre MAS; Plymouth Üniversitesi, MSubs, IBM ve dünya çapında deniz araştırmalarını ve keşiflerini destekleyen yardım kuruluşu Promare ile ortaklaşa üretildi. Geminin uzuvlarını kullanarak ve plastik izleri için su örnekleyerek okyanus hakkında balina sayıları gibi “kritik” veriler toplaması bekleniyor.

Her şey planlandığı gibi giderse, yaklaşık 19 milyon TL’lik (1 milyon Sterlin) gemi yaklaşık üç hafta içinde Virginia’ya ulaşacak ve bu süreçte Atlantik’i geçen en büyük otonom gemi olacak. Gemide insan bulunmadığından, karar vermek ve sudaki olası engellere dikkat etmek de yapay zekaya düşüyor.

1 MİLYONDAN FAZLA DENİZ GÖRÜNTÜSÜYLE EĞİTİLDİ

Gemi, kendi Twitter hesabına sahip bir AI kaptanına güveniyor. “AI Captain”, otomasyon yazılımı ve IBM’in AI platformu olan Watson teknolojisini kullanıyor. Gemileri, enkazları, köprüleri, kara parçalarını ve diğer tehlikeleri tanıyabilmesi için 1 milyondan fazla deniz görüntüsü ile eğitildi.

Son olarak “Yelken açtık ve Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru yola çıktık!” diyerek perşembe günü tweet atan AI Captain’ın yolculuğunun sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

MAS, orijinal Mayflower’ın 400 yıldan uzun bir süre önce İngiltere’den Yeni Dünya’ya yaptığı tarihi yolculuğu yeniden yaratmak için inşa edildi. 102 yolcuyu taşıyan Mayflower’ın 1620 sonbaharında varış noktasına ulaşması 10 hafta sürmüştü.

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