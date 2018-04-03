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Müşavirlik tarih oluyor... Yasa Meclise sevk edildi...

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Müşavirlik tarih oluyor... Yasa Meclise sevk edildi...
Müşavirlik tarih oluyor... Yasa Meclise sevk edildi...

Müşavirlik tarih oluyor... Yasa Meclise sevk ediliyor...

Başbakan Yardımcısı Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı...

İşte o açıklama;

“Müşavir”, bugünkü yasa aynen kalır da bahse konu kişi bu yasaya göre ileride görevden alınırsa olunur ki bu da olmayacaktır. Neden? Çünkü bugün itibariyle müşavirliği yasadan kaldıran yasa değişiklik tasarısı Meclis’e gönderilmiştir.


Yasa değişiklik tasarısı ile müşavirlik sadece gelecekte yapılacak atamalarla üst kademe yöneticisi olacak olan kişileri değil, yürürlüğe girdiğinde GÖREVDE OLANLARI da kapsayacak olan bir düzenlemedir. Yani müşavirliği kaldıracak olan tasarı, “içeride olanları da kapsayacak” olan bir tasarıdır. Özetle hükümetimiz döneminde şu anda atadığımız isimler de ileride görevden alınırlarsa müşavir olamayacaklardır çünkü artık yasal olarak müşavirlik diye bir statü de olmayacaktır. 

Şimdi birisi “peki ama bu yasa tasarısı Meclis’te takılır ve gelecek bir ay içinde geçmez ise ne olacak?” diye sorabilir. Cevabım nettir: Koalisyon protokolünde de yazan “müşavirliği kaldırma” yasa tasarısı meclisten, koalisyon ortaklarımızın destek vermemesi sonucu geçmez ise koalisyonda devam edemeyiz ki böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum. Bunu hükümet kurulurken de söylemiştim, bir süre önce Bakanlar Kurulu’nda da dile getirdim, buraya da not düşüyorum.

 

 

 

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