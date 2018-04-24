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MÜŞAVİRLİKTE SONA DOĞRU!! 

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25 Nisan 2018 tarihli Detay Gazetesi...
MÜŞAVİRLİKTE SONA DOĞRU!! 

Uzun zamandır ülkemizin en büyük dertlerinden biri olarak lanse edilen ve seçim döneminde birçok parti tarafından uygulamadan kaldırılacağı sözü verilen Müşavirlik, hazırlanan yasa tasarılarının dün gerçekleşen Meclis Genel Kurulu tarafından onaylanmasıyla birlikte kısmen ortadan kaldırıldı.

Müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarafından oyçokluğuyla  onaylandı. Oylama öncesinde konu hakkında görüşlerini paylaşan Başbakan Erhürman, Değişiklik Yasa Tasarısı hakkında kazanılmış hak eleştirilerini yanıtlayarak, kazanılmış hak olması için bir durumun beklenti olmaktan çıkması gerektiğini belirtti.

KAMU REFORMU İLE ORTADAN KALKACAK!
Bu yasa ile amaçlarının devletin maliyesine yeni bir külfet bindirmemek olduğunu kaydeden Erhürman, oyçokluğuyla kabul edilen yasa tasarılarıyla yeni müşavir yaratılmasının önüne geçildiğini ve kamu reform ile de müşavirliği tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.  

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