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MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: Avrupa'nın demokratik değerleriyle diplomatik teamüller uyuşmuyor

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MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: Avrupa'nın demokratik değerleriyle diplomatik teamüller uyuşmuyor
MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, "Avrupa'nın farklı ülkelerinde Türk bakanlara sergilenen tutumdan dolayı üzüntü duyduk. Bu Avrupa'nın demokratik değerleriyle ve uluslararası diplomatik teamüllerle uyuşmuyor." dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Avrupa ülkelerinin Türk bakanlara karşı takındığı tavırdan ötürü üzüntü duyduğunu, bunun Avrupa'nın demokratik değerleriyle ve uluslararası diplomatik teamüllerle uyuşmadığını belirterek, "Berlin Duvarı'nın doksanlarda yıkıldığını biliyorduk, demek ki hala kafalarda bazı duvarlar yıkılmamış." dedi.

"Hala kafalarda bazı duvarlar yıkılmamış"

Grand Otel'de düzenlenen, MÜSİAD 9. Bilim ve Teknoloji Ödülleri Töreni'nde konuşan Olpak, yakın zamanda Avrupa'nın farklı ülkelerinde Türk bakanlara yönelik sergilenen tutumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bunun Avrupa'nın demokratik değerleriyle ve uluslararası diplomatik teamüllerle uyuşmadığını vurgulayan Olpak, "Berlin Duvarı'nın doksanlarda yıkıldığını biliyorduk, demek ki hala kafalarda bazı duvarlar yıkılmamış." diye konuştu.

Olpak, Türkiye'nin önemli gündeminin referandum olduğuna dikkati çekerek, MÜSİAD olarak "Gelecek Senin, Sahip Çık" diye bir sloganla Anadolu'yu gezdiklerini anlattı.

İş dünyası olarak döviz kurlarını takip ettiklerini dile getiren Olpak, "Ben bugüne kadar hiç döviz tahmininde bulunmadım ama bir yorumda bulundum. Bizim için dövizin değeri önemlidir ama iş dünyasının, dövizin değerinden çok nereye gideceğini bilmesi çok daha önemlidir. Geçenlerde 4 liralık döviz kurunu da gördük, hala etkileniyoruz dolardan ama bizim için acaba dolar 6'ya mı çıkacak, 2'ye mi inecek sorusunu bilememek, doların 4 lira olmasından çok daha önemlidir. Belirsizlik bizim belimizi daha fazla büker." ifadelerini kullandı.

"Referandum süreci bir tercih değil, bir ihtiyaç"

Olpak, iş dünyası olarak anayasadan etkilendiklerine dikkati çekerek, "Anayasanın garip maddeleri ya da yorumları bizi engelliyor. Nasıl mı? Önce şunu söyleyeyim. Mevcut sistemde bir arıza var. Çünkü bireyin hak ve özgürlüklerini devlete karşı koruması gereken ve devletin nasıl yönetim yapacağını belirleyen anayasamızda sorun var. O sorunlar zaman zaman meşru iktidarları ya da iş yapanları köşeye sıkıştırmak ve iş yaptırmamak noktasında kullanılabiliyor. Darbe dönemlerinden gelen oturtulmuş bir yapı içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa ile iş dünyasının iş yapamaması arasında direkt bir ilişkinin olduğunu belirten Olpak, "Bu noktada biz referandum sürecinin bir tercih değil, bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

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