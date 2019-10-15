MÜSİAD Kıbrıs: “Cumhurbaşkanına, ahlâksızca küfür edenlere karşıyız”

Müsiad Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu, “Geçmişte Cumhurbaşkanlığı kapısına gidip ‘barra’ çekenlere nasıl karşı durduysak, bu gün Cumhurbaşkanının şahsına ve ailesine karşı ahlâksızca küfür edenlere de karşıyız” dedi.

Sadıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın "Barış Pınarı Harekâtı" için kullandığı ifadelerden sonra “yoğun tehdit alıyorum ve küfürler ediliyor” açıklamasını yaptığını hatırlatarak “Dünya görüşlerimiz uyuşmasa da, siyasi hayatımda kendisi ve temsil ettiği görüşle hep mücadele içerisinde olsam da, milli terbiyemiz gereği, Cumhurbaşkanlığı en çok saygı gösterilmesi gereken makamdır.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığının Kıbrıslı Türklerin Milli mücadelesinin taçlandığı ve Anavatanla ortak mücadelenin yürütüldüğü makam olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, açıklamasında, “o makamda kim oturursa otursun makamın kutsallığı milli görüşümüz gereğidir.” ifadelerine yer verdi.

Sadıkoğlu şunlara değindi:



“Geçmişte Cumhurbaşkanlığı kapısına gidip ‘barra’ çekenlere nasıl karşı durduysak, bu gün Cumhurbaşkanının şahsına ve ailesine karşı ahlâksızca küfür edenlere de karşıyız.Milleti daha fazla birbirine kırdırmaya gerek yok; gerek Kıbrıs’tan gerekse Türkiye’den ahlâk, terbiye ve milli duruş dışı eleştiri ve küfürleri asla kabul etmediğimizi buradan tekrar beyan ediyoruz. Kişiler geçici, makamlar kalıcıdır…”