  • BIST 3.408,86
  • Altın 999.956
  • Dolar 18.236
  • Euro 18.248
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

MÜSİAD KKTC, İstanbul’da MÜSİAD EXPO Fuarına katılacak

» »
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC, 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı'na katılacak.
MÜSİAD KKTC, İstanbul’da MÜSİAD EXPO Fuarına katılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC, iki yılda bir yapılan ve bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan MÜSİAD EXPO’ya 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcının gitmesi bekleniyor.

MÜSİAD tarafından düzenlenen MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı’na ilişkin açıklamalarda bulunan MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, KKTC'li iş insanlarının fuarda temaslarda bulunacağını aktardı.

“MÜSİAD KKTC ÇATISI ALTINDA ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”

MÜSİAD KKTC'nin çok geniş bir heyet ile MÜSİAD EXPO'ya katılım sağlayacağını kaydeden Gündoğdu, “KKTC'li iş insanları olarak bu yıl MÜSİAD KKTC çatısı altında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türkiye'nin 2023 vizyonuna ulaşması doğrultusunda MÜSİAD EXPO büyük bir fırsat sunuyor. KKTC için de yeni atılımlara olanak sağlayan bu fuarın ve fırsatların farkındayız. KKTC'den büyük bir heyet ile bu fuara katılacağız. Bu vesileyle bir kez daha bölgemizdeki iş insanlarımızı 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD EXPO’ya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplandı14 Eylül 2022 Çarşamba 16:47
  • UBP Kurultayı Mahkemelik oluyor...Üstel'in yetkileri durdurulabilir..14 Eylül 2022 Çarşamba 16:04
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan Önemli Açıklama14 Eylül 2022 Çarşamba 15:54
  • Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor14 Eylül 2022 Çarşamba 15:49
  • Lefkoşa'da Gerçekleşen Irkçı Saldırı Hakkında MHD, VOIS ve Liberya Öğrenci Birliği Ortak Basın Bildirisi14 Eylül 2022 Çarşamba 15:45
  • Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı14 Eylül 2022 Çarşamba 15:40
  • KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan Otobüs Kazası İle İlgili Açıklama14 Eylül 2022 Çarşamba 15:37
  • CTP: Yarattığınız kaosla eğitimi bitirdiniz!14 Eylül 2022 Çarşamba 15:24
  • Tatar: Turizm alanındaki başarılarımız küçümsenemez14 Eylül 2022 Çarşamba 15:20
  • AYM Kararına göre mevcut seçilmişlerin görev ve yetkileri 2022 Haziran ayı sonunda son buldu14 Eylül 2022 Çarşamba 15:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti