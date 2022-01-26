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MÜSİAD KKTC “İstikrarlı Ve İcraatın Hâkim Olduğu Hükümet” İstedi

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MÜSİAD KKTC “İstikrarlı Ve İcraatın Hâkim Olduğu Hükümet” İstedi
MÜSİAD KKTC “İstikrarlı Ve İcraatın Hâkim Olduğu Hükümet” İstedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC; istikrarlı ve icraat odaklı bir hükümet istediklerini belirtti.

MÜSİAD KKTC’den yapılan yazılı açıklamada, “Siyasi istikrarın ve icraatın hâkim olduğu uzun soluklu bir hükümet kurulmasını temenni ederiz” denildi.

Yapılması gereken reformların gecikmeden ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “İvedilik arz eden altyapı yatırımlarının bir an evvel hayata geçirilmesi, kamuda verimliliğin artırılması ve bununla birlikte net ve uzun vadeli bir enerji politikasının hayata geçirilmesi elzemdir. Sadece günümüzü kurtaran değil, ülkemizi ileriye taşıyan bir siyasi anlayışa ihtiyacımız vardır” ifadeleri yer aldı.

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