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MÜSİAD KKTC kaçak iş gücünün önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği KKTC (MÜSİAD), kaçak iş gücüne yönelik kontrol ve denetimlerin bir an önce artırılması ve kaçak işgücünün önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.
MÜSİAD KKTC kaçak iş gücünün önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti

MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu yazılı açıklamasında “Küçük işletmeler ve esnafımızın zor şartlarda kira, elektrik, yakıt, sigorta primleri ve vergisini zamanında ödeme gayretiyle ayakta kalmaya çalıştığı şu zor günlerde ülkemizin her sektöründe ciddi boyutlarda kaçak işgücü artmaktadır” dedi.

Gündoğdu bunun haksız rekabet doğurduğunu, sosyo ekonomik yapı ile kamu maliyesi üzerinde olumsuz bir etki yarattığını kaydetti ve kaçak iş gücü nedeniyle vergi ve sosyal güvenlik primleri gibi mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin makroekonomik dengesizlikleri artırdığını ve sosyo ekonomik problemlere yol açtığını belirtti.

Gündoğdu, “Mevcut durumun ülke ekonomisine verdiği zararın büyük boyutlarda olduğu aşikar olup, biran önce kontrol ve denetimlerin artırılması ve kaçak işgücünün önüne geçilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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