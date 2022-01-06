MÜSİAD KKTC’den Birkan Uzun İçin Taziye Mesajı

MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, ülkeyi gururlandıran, azmiyle başarısıyla her zaman gençlere örnek teşkil edecek Birkan Uzun’un geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmiş olmasının derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Gündoğdu, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, 7 kıta 7 zirve hedefiyle çıkmış olduğu yolda KKTC bayrağını Antarktika’nın en yüksek noktasına çıkarak dalgalandıran ve 5.nci zirvesinde verdiği mesajında ambargoların başarılara engel olamayacağı mesajı veren Birkan Uzun’un vefatından duydukları üzüntüyü ifade etti.
MÜSİAD KKTC Başkanı Gündoğdu, Birkan Uzun’a Allah’ tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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