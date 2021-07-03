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MÜSİAD üyeleri KKTC’de GÜNSEL’i test etti

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Üyeleri, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’i evinde ziyaret etti.
MÜSİAD üyeleri KKTC’de GÜNSEL’i test etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri, Lefkoşa’da açılan MÜSİAD KKTC’nin şube açılışı için geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde GÜNSEL’i ziyaret etti. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde bulunan sürüş alanında GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştiren MÜSİAD Üyeleri, üretim tesislerini de gezerek aracın özellikleri ve seri üretim hazırlıkları ile ilgili de detaylı bilgiler aldı.

Kasım 2020’de İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO fuarında, Türkiye tanıtımı yapılan GÜNSEL, büyük bir beğeni toplamıştı. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’de seri üretim için hazırlıklar sürüyor. Bu ay içerisinde açılışı yapılacak olan ikinci faz üretim tesisi ile birlikte GÜNSEL Üretim Tesisleri, 35 bin metrekarelik toplam kapalı alana ulaşacak.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSAİD’ın gerçekleştirdiği GÜNSEL ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “KKTC’nin yerli otomobilini üretmek için çıktığımız yolda Türkiyemizin manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik.”

“Türkiye iş dünyasının önemli bileşenlerinden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni evimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” diyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “KKTC’nin yerli otomobilini üretmek için çıktığımız yolda Türkiyemizin manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik. MÜSİAD'ın ziyaretini bu anlamda son derece anlamlı ve değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

KKTC’de otomobil üretme hayallerini ilk kez 2016’da MÜSİAD Expo’ya katılarak yüksek sesle dile getirdikleri söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Kasım 2020’de yine MÜSİAD Expo’da GÜNSEL B9’un Türkiye’deki ilk test sürüşlerini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Lefkoşa’da açılışı yapılan MÜSİAD KKTC Şubesi’nin Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik iş birliğine büyük bir katkıda bulunacağına inandığını söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kıbrısımıza hoş geldiniz” dedi.

 

Abdurrahman Kaan: “GÜNSEL, KKTC’nin en önemli üretim markası olarak ülke sanayisinin gelişiminde lokomotif olacak.”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise “KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i daha önce de evinde ziyaret ederek test etme fırsatım olmuştu. Bugün Türkiye’nin birçok kentinden üyemiz iş insanlarıyla birlikte yeniden GÜNSEL’de olmak ve gelinen son aşamayı yerinde görmek bizler için çok anlamlı oldu” ifadesini kullandı. GÜNSEL’in KKTC’nin en önemli üretim markası olarak ülke sanayisinin gelişiminde lokomotif olacağını söyleyen Abdurrahman Kaan, ağırlıklı olarak ithal edilen otomobillerin ülkede üretilmesini sağlamanın yanında, hem TOGG hem de GÜNSEL’in Türk dünyasının küresel yüzleri olarak ihracat ve istihdam başta olmak üzere ülke ekonomilerine ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne MÜSİAD KKTC’nin şube açılışını gerçekleştirmek için geldiklerini hatırlatan Kaan, "Burası bizim kardeş vatanımız, 'daha nasıl faydalı olabiliriz' kısmında çok güzel şeylere vesile olabileceğimizi düşünüyoruz. KKTC’nin turizm başta olmak üzere, ulaşım, acentecilik, güneş enerjisi, mobilya, narenciye ve süt sektörü olmak üzere ciddi potansiyel taşıdığını gördük. Doğru politika ve planlamalarla, ilişkilerin de çeşitlendirilmesiyle iş birliklerimizin daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Şubemizin Türkiye ve KKTC iş dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

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