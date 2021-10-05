Müsilaj örümcek ağı gibi her yeri kaplamış

TBMM Müsilaj Komisyonu, Marmara Sualtı Merkezi kurucusu Meltem Taşdelen ve ekibiyle birlikte dalarak, Marmara Denizi’ndeki vahim tabloyu ve müsilaj gerçeğini bir kez daha yerinde tespit etti.

TBMM Müsilaj Komisyonu, Marmara Sualtı Merkezi kurucusu Meltem Taşdelen ve ekibiyle birlikte dalarak, Marmara Denizi’ndeki vahim tabloyu ve müsilaj gerçeğini bir kez daha yerinde tespit etti.

10 ve 14 metreden sonra müsilajın artmaya başladığını söyleyen Taşdelen, “Müsilaj derinlerde her yeri kaplamış vaziyette. Müsilaj bitmeyecek” dedi.

Marmara Denizi’nde dip yapısının yüzeye vurmasıyla ortaya çıkan müsilaj sorunu aylardır gündemde.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 14 Temmuz’da Marmara’daki müsilajın bittiğini söyleyerek “İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler” demişti. Hatta bakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber kameralar önünde Marmara Denizi’nden yakalanmış sardalya yemişti.

Bakan Kurum geçen günlerde yine ‘temizledik ve kurtulduk’ dese de uzmanlara göre yüzeyden temizlenen müsilajın etkisi denizlerde devam ediyor.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre Marmara’nın 5-10-15-20-30 metre derinliklerindeki müsilaj durumunu gösteren Taşdelen, “10 ve 14 metreden sonra artmaya başladı. Örümcek ağının içinde gibiydiniz. Yandaki body’sini göremeyecek halde. Müsilajın şu anki etkisini görüyorsunuz, her yeri kaplamış vaziyette. Müsilaj bitmeyecek” dedi.

‘Planktonlar ölüyor’

Marmara’yı 20 yıldan fazla bir süredir günbe gün gözlemlediklerini dile getiren Taşdelen, “Artık dalışın keyfinden çok, su altını yedi-sekiz yıldır koruma eğilimine çok ciddi anlamda girdik” dedi.

Taşdelen, dalışa ilişkin milletvekillerine şu bilgileri verdi: “Aşağıda bulunduğumuz yer denizlerimizde oksijen açısından en zengin olan deniz çayırlarının yani posidoniaların bulunduğu mevki. Posidonialar denizdeki karbon dioksiti yok edip oksijen sağlar. Şu an bu müsilajın oluşum sebeplerinin en temelinde yatan problem de, su altında oksijenin azalmasıydı. Su altında oksijen azalınca planktonlar ölmeye başladı. ‘Plankton’ dediğimiz ‘yakamoz’ dersiniz ya, gece suya böyle elinizi sürttüğünüzde pırıl pırıl görünür, bir ışık saçar, işte onlar gözle görülmeyen planktonlardır. Mercanlar ve bununla birlikte çeşitli anemonlar ve birçok canlı, tüplü kurtlar bu planktonlarla beslenir ama oksijen suda azalınca etkenlerden dolayı bu planktonlar ölmeye başladı. İşte, bizim o yukarıda kalın olarak gördüğümüz katman aslında planktonların ölüsü. Suların soğumasıyla ortadaydı, sular ısınınca çürüyeceğini biliyorduk, sular ısındıkça çürümeye başladı ama sular tekrar soğumaya başladığında biz tekrar müsilajın oluşacağını çok rahat görüyoruz.”

‘Marmara özel deniz’

Milletvekillerine Marmara’nın altındaki çayırları gösteren Taşdelen, şu bilgiyi aktardı: “Çayırların üzerinde müsilaj kalıntılarını göreceksiniz. Görebileceğiniz en özel canlı ‘pinna nobilis’. Şu anda kırmızı listeye alınmış ve dünyada koruma altında olan bir tür. Birçok ülkede öldü, ciddi anlamda yoğun ölümler yaşandı ama Marmara o kadar özel bir deniz ki Marmara’nın üstü Karadeniz katmanı, ortada Ege katmanı ve en altta Akdeniz katmanı var, o yüzden birçok canlı çeşidini barındırıyor ve etrafta da çok fazla canlı ‘pin na nobilis’ de göreceksiniz. Bunun haricinde, bir sürü horozbina, kikla da var.”