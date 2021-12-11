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Musk, ‘influencer’ olmayı düşünüyormuş

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Dünyanın en zengin insanı Tesla CEO’su Elon Musk, işlerini bırakıp ‘influencer’ olmayı düşündüğünü söyledi.
Musk, ‘influencer’ olmayı düşünüyormuş

Musk Twitter’dan detay vermeden ‘işlerimden ayrılmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum’ diyerek kullanıcıların fikrini sordu.

Musk’ın ciddi olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Paylaşım, Musk’ın yeni bir ‘şaka’sı olabilir. Zira Musk bir önceki paylaşımında ‘League of Legends’ oyunundaki ‘Jinx’ karakterinin bir resmini paylaşmıştı. Jinx, Marvel evreninden Harley Quinn’e benzer bir şekilde şiddeti seven, kaos yayan bir karakter olarak biliniyor.

Bu yüzden bazı kullanıcılar, Musk’ın Quinn’e atıfla karışıklık yaratmak istediğini yorumunu yaptı.

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