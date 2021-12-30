Musk İnsanlı Mars Görevi İçin Tarih Verdi

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde insanları Mars'ın yüzeyine indirme hedefinin gerçekleşebileceğini söyledi.

Ünlü milyarder, SpaceX firmasının insanları Mars’a ne zaman götürmeye başlayacağını açıkladı.

Bir podcast’e konuk olan Musk “SpaceX insanları ne zaman Mars’a götürmeye başlayacak?” sorusuna “En erken 5 yıl, en geç 10 yıl içinde insanları Mars’a götürebileceğiz” yanıtını verdi.

Aracın tasarlanması en önemli faktör

Musk Mars hedefi için 278 milyar dolar değerinde ve SpaceX aracılığıyla insanlığı Kızıl Gezegene götürebilecek Starship roketini inşa ediyor.

Musk “Bütün olay aracın tasarlanmasında. Uzay mekiği bugüne kadar tasarladığımız en karmaşık ve en gelişmiş roket" diyen Musk mekiğin sorunsuz olmasını istediklerini vurguladı.

Toplamda bin adet yıldızlararası uzay mekiği inşa etmek isteyen Elon Musk , her gün 3 adet uzay mekiğini fırlatarak toplam 1 milyon insanı Mars’a göndermeyi hedefliyor.