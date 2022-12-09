  • BIST 5.005,30
  • Altın 1077.822
  • Dolar 18.6368
  • Euro 19.6627
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Musk işten çıkarmalara doymuyor! Temizlikçileri de kovdu

»
Elon Musk'ın Twitter'da yönetimi ele almasının ardından bazı temizlik işçileri tazminatsız işten çıkarıldı.
Musk işten çıkarmalara doymuyor! Temizlikçileri de kovdu

Twitter’ın San Francisco’daki genel merkezinde çalışan 4 temizlik görevlisi, BBC ile yaptıkları röportajda, Musk’ın yönetime gelmesinin ardından kıdem tazminatsızları ödenmeden işten çıkarıldıklarını anlattı.

İşçilerden Julio Alvarado, 10 yıldır Twitter’da çalıştığını, ortamın her zaman dostane olduğunu fakat ekim ayında Musk’ın şirketi satın almasıyla işlerin değiştiğini söyledi.

“ROBOTLAR İNSANLARIN YERİNİ ALACAK”

Musk’ın göreve başlamasının ardından ofisin bazı kısımlarını temizlerken, kendisine özel güvenliğin eşlik ettiğini söyleyen Alvarado, Musk’ın ekibinden bir kişinin, yakında temizlik işinin “tarih olacağını”, çünkü robotların eninde sonunda insanların yerini alacağını söylediğini aktardı.

Meksika’daki ailesini desteklediğini ve faturalarını ödeyememekten korktuğunu söyleyen Alvarado, “Sana sadece şunu söyleyebilirim ki kira ödeyecek param yok. Sağlık sigortam olmayacak. Ne yapacağımı bilmiyorum.” dedi.

İşten çıkarılan diğer işçiler Adrianna Villarreal, Juana Laura Chavero Ramirez ve Temizlik İşçileri Sendikası Başkanı Olga Miranda da yaşadıkları süreci ve kaygılarını dile getirdi.

Küçük bir grup temizlik görevlisi, San Francisco’daki Twitter binasının önündeki protestolarına 5 Kasım’dan bu yana devam ediyor.

YETKİLİLERDEN TEPKİ GELDİ

San Francisco kent savcısı David Chiu, temizlik işçilerinin tazminatsız işten çıkarılmasıyla ilgili Musk’ın yasaları ihlal edip etmediğini soruşturduğunu söyledi. Chiu, BBC’ye yaptığı açıklamada, Musk’ın geçmişte de iş kanunlarını küçümsediğini belirterek “Bunun olmasına şaşırmadım, işçilerin çektiklerini anlıyorum. Meseleyi ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

California eyalet senatosunun üyesi Scott Wiener da temizlikçilere “korkunç” davranıldığını söyledi. Wiener, “Kısa vadede, Elon Musk’ın temizlik görevlilerine insan gibi davrandığını, Noel arifesinde işten atmak yerine onları yeniden istihdam ettiğini görmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Twitter yönetimi ise BBC’nin konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.

Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter’da işten çıkarmalar başlamıştı. Twitter çalışanlarının yüzde 50’sinin işine son verildiği bildirilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Microsoft’tan heyecanlandıran hamle: Nintendo’ya Call of Duty’i getirecek08 Aralık 2022 Perşembe 14:20
  • Elon Musk’tan ’amcaoğlu’ açılımı08 Aralık 2022 Perşembe 13:39
  • 2022’de Google’da en çok bunlar arandı… Tuzlu kurabiye zirvede07 Aralık 2022 Çarşamba 20:20
  • AB Meta’nın Kişiselleştirilmiş Reklamlarına Yasak Getirmeye Hazırlanıyor07 Aralık 2022 Çarşamba 10:17
  • Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink’e soruşturma… 1500 hayvanın ölümüne neden oldu06 Aralık 2022 Salı 23:25
  • ABD’deki gazetecilik yasası Facebook’u kızdırdı… Haber içeriklerini kaldırmakla tehdit ediyor06 Aralık 2022 Salı 22:37
  • Meta, yasa tasarısının geçmesi halinde ABD haber içeriklerini kaldırabileceğini duyurdu06 Aralık 2022 Salı 10:14
  • Twitter’da hesabı askıya alınan Kanye West, soluğu Instagram’da aldı05 Aralık 2022 Pazartesi 23:16
  • Google ve Meta haber içeriği için para ödeyecek05 Aralık 2022 Pazartesi 23:00
  • Uzaylıları izleyecek: Dünyanın en büyük teleskobunun inşaatı başlıyor05 Aralık 2022 Pazartesi 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti