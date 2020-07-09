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Musk: Tesla 5. seviye otonom sürüş teknolojisine çok yakın

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Musk: Tesla 5. seviye otonom sürüş teknolojisine çok yakın
Musk: Tesla 5. seviye otonom sürüş teknolojisine çok yakın

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin, 5. seviye otonom sürüş teknolojisine sahip araçları üretmeye çok yakın olduğunu söyledi.

Elon Musk, şirketin 5. seviye otonom sürüş teknolojisine ulaşmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Sürücünün hiçbir müdahalesi olmadan A noktasından B noktasına gidebilen araçlar 5. seviye otonom araç olarak adlandırılıyor. Taşıtların kendi kendilerine sürme becerisi 1'den 5'e kadar olan bir skalada değerlendiriliyor.

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Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) yayımlanan video mesajında Musk teknolojinin temel fonksiyonlarının bu sene içerisinde tamamlanacağına inandığını söyledi.

 

Musk ayrıca Tesla'nın yeni bir soğutma sistemi ya da ısı dağıtma sistemi üzerinde çalıştığını ve bu sayede araçlara daha gelişmiş bilgisayarların konulabileceğini söyledi.

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