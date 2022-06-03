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Musk: Tesla çalışan sayısını yüzde 10 azaltmalı

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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltması gerektiğini belirten bir e-postayı dün şirketin üst düzey yöneticilerine gönderdi.
Musk: Tesla çalışan sayısını yüzde 10 azaltmalı

Şirketin yöneticilerine gönderilen "dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun" başlıklı e-postada Musk, "ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var" ifadelerini kullandı.

Tesla henüz konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Milyarder Musk bu hafta tüm Tesla çalışanlarına yönelik bir e-maille “Uzaktan çalışma artık kabul edilemez” diyerek çalışanların ofiste haftada en az 40 saat geçirmesi gerektiğini söylemişti.

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