Musk: Tesla çalışan sayısını yüzde 10 azaltmalı

Şirketin yöneticilerine gönderilen "dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun" başlıklı e-postada Musk, "ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var" ifadelerini kullandı.

Tesla henüz konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Milyarder Musk bu hafta tüm Tesla çalışanlarına yönelik bir e-maille “Uzaktan çalışma artık kabul edilemez” diyerek çalışanların ofiste haftada en az 40 saat geçirmesi gerektiğini söylemişti.