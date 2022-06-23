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Musk: Tesla’nın yeni fabrikaları milyarlarca dolar zarar ediyor

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Musk: Tesla’nın yeni fabrikaları milyarlarca dolar zarar ediyor
Musk: Tesla’nın yeni fabrikaları milyarlarca dolar zarar ediyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin Almanya'nın başkenti Berlin'de ve ABD'nin Texas eyaletinin başkenti Austin'de kurulan yeni fabrikalarının, Çin'deki pil sıkıntıları ve tedarik zincirindeki aksamalar yüzünden milyarlarca dolar zarar ettiğini söyledi.

Musk, bunun tedarik zincirini çok ciddi şekilde etkilediğini söyledi, Tesla'da kesintiler olabileceği uyarısında bulundu.

Musk, "Berlin ve Austin'deki fabrikalar şu an birer para fırını. Sanki paranın alev alev yandığını duyar gibiyim" dedi ve devam etti:

"Tesisler milyarlarca dolar zarar ediyor. Çok fazla giderleri var. Üretimleri neredeyse sıfır."

Musk, "gigafactory" adını verdiği otomobil fabrikalarının bu yıl yapılan açılışlarının ardından üretimlerini hızlandırmakta başarısız olduklarını ve özellikle Austin'deki tesisin çok geride kaldığını söyledi.

Geçen ay yapılan ve dün yayımlanan bir röportajı sırasında Musk, "Tüm bunlar hızlı şekilde çözülebilir ama çok dikkatli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Çin'de geçtiğimiz aylarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ülkenin birçok şehrinde kapsamlı kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları uygulandı.

İthalat ve ihracata getirilen kısıtlamalar da Tesla gibi şirketleri zor durumda bıraktı.

Musk, Tesla'nın Şanghay'daki üretimini haftalarca durdurmak zorunda kaldığını, bunun şirket için "çok zor" olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına göre Tesla'nın Şanghay'daki tesisi önümüzdeki ay iki hafta boyunca tekrar kapalı olacak. Tesiste haftada 22 bin araç üretmek için bakım yapılacak.

Araç fiyatları artıyor, işgücü azalıyor

Tesla, alüminyum ve lityum gibi ham maddelerdeki artışları gerekçe göstererek geçtiğimiz hafta ABD'deki araç fiyatlarını yaklaşık yüzde 5 artırdı.

Musk, bu hafta ise ekonomiden çok endişeli olduğunu söyledi, uluslararası işgücünü yüzde 3,5 oranında azaltabileceğine işaret etti.

Öte yandan Alman araç üreticisi BMW bugün yaptığı açıklamada, Çin'in kuzeydoğusundaki Şenyang şehrinde bulunan 2,2 milyar dolarlık tesisinde üretime başladığını duyurdu.

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