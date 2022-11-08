Musk, Twitter’dan sonra ABD seçimlerine el attı

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, şimdi de ABD seçimlerine el attı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Musk, Biden'ı kızdıracak ifadeler kullandı.

Twitter’ı satın alan Musk, bu kez de ABD’deki seçimlere el attı.

“CUMHURİYETÇİLERE OY VERİN”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, kararsız seçmenlere hitap etti ve “Güç paylaşımı, iki partinin de en kötü uçlarını törpüler, bu nedenle de başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum.” dedi.

“KARARSIZ SEÇMENLER SONUCU BELİRLEYECEK”

Musk, aşırı Demokrat ya da Cumhuriyetçilerin asla karşı taraf için oy vermeyeceğine işaret ederek, “Bu nedenle göreve kimin geleceğine asıl karar verenler kararsız seçmenler olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için yarın sandık başına gidecek.

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı.