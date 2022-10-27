Musk twitter'ı satın aldı!

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını açıkladı.

Musk, şahsi Twitter hesabından "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Twitter'ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti.

Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti.

"PARA İÇİN DEĞİL YARDIM İÇİN"

Bu nedenle Twitter'ı aldığını kaydeden Musk; bunu para için değil, insanlığa yardım etmeye çalıştığı için yaptığını aktardı.

Musk açıklamasında şunları kaydetti:

"Twitter’ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesindeki insanların şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışabilecekleri ortak bir dijital ortama sahip olmanın uygarlığın geleceği adına önemli olmasıdır. Geleneksel medyanın büyük bir bölümü, bitmek bilmeyen tıklama arayışında parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bu kutuplaşmış aşırı uçları körükledi ve besledi fakat bunu yaparken diyalog fırsatı kaybedildi. Bu nedenle Twitter’ı satın aldım. Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım. Bunu alçakgönüllülükle yapıyorum ve tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmadaki başarısızlığın çok gerçek bir olasılık olduğunu kabul ediyorum."

İLK DEĞİŞİKLİĞİ PROFİLİNDE YAPTI

Musk ilk değişikliği Twitter profilinde yaptı. Hesabındaki açıklama kısmını değiştiren Musk, buraya 'Chief twit' (Twitter şefi) ifadesini yazdı. Musk, konum olarak da Twitter'ın şirket merkezini gösterdi.

13 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN

ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın sosyal medya platformunu satın alma işlemi için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansmanı sağlayan bankaların kredi anlaşmasına son şeklini vermeye hazırlandığını bildirilmişti.

HİSSELERDE YÜKSELİŞ

Twitter hisseleri bu haberin ardından 53,18 dolara kadar yükselerek Musk'ın 54,20 dolarlık alım fiyatına yaklaşmıştı.

Musk, Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 dolar fiyat vermişti ve bu da toplam 44 milyar dolarlık bir satış anlamına geliyordu.

FESHEDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Musk Temmuz ayında, platformdaki bot hesapların Twitter’ın iddia ettiğinden fazla olduğuna yönelik kaygılarını gerekçe göstererek satın alma anlaşmasını feshettiğini açıklamıştı.

Şirketin piyasa değeri yüzde 6 azalmış, Twitter hem suçlamaları reddetmiş hem de satış anlaşmasını tamamlaması için Musk'ı mahkemeye vermişti.

Taraflar daha sonra anlaşmaya varmışlardı.