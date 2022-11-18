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Musk'ın uzun çalışma saatleri çağrısının ardından Twitter'da istifa dalgası yaşanıyor

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Sosyal medya şirketi Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk'ın çalışanlarına uzun çalışma saatlerine hazırlıklı olmaları ya da istifa etmeleri çağrısının ardından çok sayıda kişinin istifa ettiği bildirildi.
Musk'ın uzun çalışma saatleri çağrısının ardından Twitter'da istifa dalgası yaşanıyor

Teknoloji haberleri yapan The Verge internet sitesi, Musk'ın elektronik postasının ardından Twitter'da şirket içi mesajlaşmada kullanılan "Slack" kanalında çok sayıda istifa mesajlarının paylaşıldığını iddia etti.

Şirket çalışanlarından Satanjeev Banerjee isimli mühendis, yaptığı paylaşımda, "Ve aynen böyle 12 yıl sonra Twitter'dan ayrıldım." ifadesini kullandı.

Başka bir Twitter çalışanı da "görevinin Twitter 1.0 ile bittiğini ve Twitter 2.0'da" olmak istemediğini yazdı.

Bir diğer kullanıcı da mesajında "Burayı harika bir yer haline getiren herkes ayrılıyor gibi. Kalan personel ne kadar fazla çalışırsa çalışsın Twitter'ı buradan kurtarmak çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan The New York Times gazetesine göre Musk, bazı Twitter çalışanlarıyla bir araya gelerek "kritik öneme sahip roller üstlenen çalışanların" ayrılmasını engellemeye çalıştı.

CNN'in ulaştığı elektronik postada da Twitter'ın bazı çalışanlara "Twitter'ın heyecan verici geleceğinde sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” mesajını gönderdiği ortaya çıktı.

Ofisler kapatıldı

The New York Times'ın haberine göre, Twitter, Musk'ın çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkarıp kalanlara da uzun çalışma saatlerini kabul etmelerine dair bildirimin arından başlayan istifa dalgası nedeniyle ofislerini geçici olarak kapattı.

21 Kasım'da açılacağı kaydedilen ofislerin kapatılma gerekçesi ise açıklanmadı.

Musk'ın uzun ve daha fazla çalışma saatlerine hazırlıklı olunması ya da 36 saatte istifa edilmesi çağrısı yaptığı çarşamba günü şirketin 2 bin 900 çalışanı bulunuyordu.

Şirketin yeni sahibi Musk, iki hafta önce 7 bin 500 şirket çalışanından yaklaşık yarısının işine son verirken istifa süreci devam etmişti.

Musk, çarşamba günü gönderdiği elektronik postada işten ayrılanlara en az 3 aylık maaşları kadar kıdem tazminatı ödemesi yapılacağını açıklamıştı.

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