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Musk’tan işten çıkarmalar için savunma: “Twitter günlük 4 milyon dolar kaybediyor”

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Milyarder iş insanı Elon Musk’ın 44 milyar dolara olaylı bir şekilde Twitter’ı satın almasından sonra dün personelin yüzde 50’si işten çıkarılmıştı.
Musk’tan işten çıkarmalar için savunma: “Twitter günlük 4 milyon dolar kaybediyor”

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, dünyaca ünlü sosyal medya şirketini geçtiğimiz hafta 44 milyar dolara satın almış ve ilk iş olarak CEO dahil şirketin üst kademe yönetimini işten çıkarmıştı.

 

Üst yönetimden sonra da cuma günü binlerce çalışanın işten çıkarıldığı dünya basınına yansımıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da şirket çalışanından geldi. Twitter'ın Güvenlik ve Doğruluk Bölümü Başkanı Yoel Roth, paylaştığı bir tweet’te; Twitter'ın dünya genelinde personelinin yüzde 50'sinin işten çıkarıldığını belirtti.

“BAŞKA SEÇENEK YOK”

Tüm bu haberlerden sonra nihayet Elon Musk’tan bir açıklama geldi. Twitter’ın yeni CEO’su aldığı aksiyonları savunarak, “Twitter’ın yürürlükteki işten çıkarmaları konusunda, ne yazık ki şirket günde 4 milyon doların üzerinde kayıp yaşarken başka seçenek yok. Çıkarılan herkese 3 aylık kıdem tazminatı teklif edildi, bu yasal olarak gerekli olanın yüzde 50 fazlası” dedi.

Twitter'ın yöneticilerinden Yoel Roth ise konuyla ilgili bir dizi bilgilendirme Tweet'i atarak “Yürürlükteki dünkü işten çıkarmalar, ‘Güven ve Güvenlik’ organizasyonumuzun yaklaşık yüzde 15’ini etkiledi. Şirket genelindeki yaklaşık yüzde 50 kesintinin aksine, en az etkiyi ön saflardaki moderatör personelimiz yaşadı” ifadelerini kullandı. 

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