Muslera kupa maçında sahada olamayacak

Galatasaray ile Başakşehir bugün saat 20:30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek

Yaşadığı sakatlıktan dolayı özel eldivenle maça çıkan Fernando Muslera'nın ağrılarının artmasından dolayı teknik direktör Jan Olde Riekerink tarafından bugün oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında dinlendirileceği bildirdi.

Galatasaray'da dün gece yapılan antrenmanda ağrıları artan Muslera'nın bugün maçta dinlendirileceği yerine yedek kaleci Cenk Gönen'in kaleyi koruyacağı bildirildi.

Galatasaray ile Başakşehir bugün saat 20:30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.