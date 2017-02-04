 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAParis'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Muslera kupa maçında sahada olamayacak

» »
Muslera kupa maçında sahada olamayacak
Galatasaray ile Başakşehir bugün saat 20:30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek

Yaşadığı sakatlıktan dolayı özel eldivenle maça çıkan Fernando Muslera'nın ağrılarının artmasından dolayı teknik direktör Jan Olde Riekerink tarafından bugün oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında dinlendirileceği bildirdi.

Galatasaray'da dün gece yapılan antrenmanda ağrıları artan Muslera'nın bugün maçta dinlendirileceği yerine yedek kaleci Cenk Gönen'in kaleyi koruyacağı bildirildi.

Galatasaray ile Başakşehir bugün saat 20:30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Bana da onlar ceza veriyor"28 Ocak 2017 Cumartesi 12:19
  • Kameralar 'yardımcı hakem' olacak26 Ocak 2017 Perşembe 18:00
  • GG, galibiyet istiyor26 Ocak 2017 Perşembe 17:53
  • İskele Yıldızlarını yuvaya döndürdü!24 Ocak 2017 Salı 12:27
  • Maraş transferlerle güçlendi23 Ocak 2017 Pazartesi 17:35
  • Rakibiyle çarpışan futbolcu beyin kanaması geçirdi23 Ocak 2017 Pazartesi 12:02
  • İlhan Cavcav hayatını kaybetti22 Ocak 2017 Pazar 11:42
  • Arda Turan rekora koşuyor18 Ocak 2017 Çarşamba 17:25
  • Mağusa İdman Yurdu genel kurula gidiyor18 Ocak 2017 Çarşamba 14:04
  • Suma, “2’nci yarıya hazırız”18 Ocak 2017 Çarşamba 12:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti