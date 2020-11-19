Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da ayağı kırıldığı için uzun süredir sahalardan uzak kalan kaleci Fernando Muslera, annesinin vefatı nedeniyle gittiği Uruguay'dan 26 Kasım'da dönecek.
Sabah'ta yer alan habere göre önce ayağı kırılan ardından annesini kaybeden Uruguaylı file bekçisi, iki ay önce annesinin durumu ağırlaşınca gittiği Uruguay'dan 26 Kasım'da İstanbul'a dönecek.
14 Haziran'da ayağı kırılan 34 yaşındaki Muslera'nın lisansı çıkarılmadığı için Ocak ayından önce kaleyi koruması mümkün gözükmüyor. Salonda bireysel çalışmalarını aksatmayan deneyimli kaleci, Aralık ayında sahaya inecek.
Muslera sezonun ikinci yarısında kaleyi Okan Kocuk-Fatih Öztürk ikilisinden teslim alacak.
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