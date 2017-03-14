Muslera'yı 50 kez transfer edecek kaçakçılık önlendi

Geçen yıl önlenen kaçakçılık tutarıyla yaklaşık 10 havaalanı, 9 bin 600 sağlık ocağı ve 2 bin 700 kilometre duble yol yapılabiliyor. Söz konusu rakamla Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera 50 kez transfer edilebiliyor.

Türkiye'de geçen yıl önlenen kaçakçılık tutarıyla yaklaşık 10 havaalanı, 9 bin 600 sağlık ocağı ve 2 bin 700 kilometre duble yol yapılabiliyor, tecrübeli kaleci Muslera 50 kez transfer edilebiliyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, ülkede yasal olmayan ticaretin önüne geçmek için gerçekleştirdiği operasyonlarına hız verdi.

Yasa dışı ticaretle mücadele eden ekiplerin 2016'da önledikleri 2 milyar 632 milyon 986 bin liralık kaçakçılıkla, birçok harcamanın finansmanı sağlanabiliyor.

Bu çerçevede, yapılan hesaplamalara göre geçen yılki başarılı operasyonlar sonucunda önlenen kaçakçılıkla 10 havaalanı inşa edilebiliyor. Söz konusu tutarla, 9 bin 600 sağlık ocağı veya 2 bin 700 kilometre duble yol yapılabiliyor, 20 ATAK saldırı helikopteri ve 171 silahlı insansız hava aracı (İHA) alınabiliyor.

Öte yandan, önlenen kaçakçılık tutarıyla Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen ve Alman sitesi "transfermarkt"ta piyasa değeri 14 milyon avro kabul edilen Uruguaylı tecrübeli kaleci Fernando Muslera yaklaşık 50 kez transfer edilebiliyor.

"Denetimlerimize hız verdik"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Sınır kapılarının son teknoloji ekipmanlarla donatıldığını vurgulayan Tüfenkci, modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaçakçılığa tolerans göstermeyeceklerine dikkati çeken Tüfenkci, "Amacımız, Türkiye'yi ticaretin daha hızlı ve daha güvenilir gerçekleştirildiği bir ülke yapmak. Şu anda sınır kapılarımızdaki personellerimiz büyük özveri, teçhizatlarımız da yüksek hassasiyetle çalışmaktadır. En ufak detaylar dahi incelenirken, hiçbir şekilde kaçakçılığa göz yummamaktayız. Bizim için ülke güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Vatandaşlarımızın, sınırlarımızın ve ticaretimizin güvenliği için büyük bir dikkatle, yorulmadan, bıkmadan üzerimize düşenleri yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke güvenliğinin arttırılması noktasında sınırlardaki faaliyetlerin elektronik ortamda takip edilmesinin sağlandığını belirten Tüfenkci, akaryakıt, sigara ve uyuşturucu başta olmak üzere saha denetimlerine hız verdiklerini, yasa dışı ticareti tamamen önlemeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.