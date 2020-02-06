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Musluktan su yerine bira, konyak ve rom karışımı aktı

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Musluktan su yerine bira, konyak ve rom karışımı aktı
Musluktan su yerine bira, konyak ve rom karışımı aktı

Hindistan’ın Kerala eyaletindeki bir binada yaşayanlar, musluklarından su yerine bira, konyak ve rom karışımı akmaya başlayınca yerel yönetime başvurdu. Bina sakinleri, su kaynaklarına, el konulan ve yakınlarda bir noktaya dökülen alkolün ‘yanlışlıkla’ karıştırıldığını öğrendi.

Polis tarafından bir baskında ele geçirilen ve mahkeme kararıyla imhasına karar verilen 6 bin ton içkinin bir kısmının boş bir araziye, kalan kısmının ise binanın suyunun sağlandığı kuyuya döküldüğü belirtildi.

18 daire bulunan binanın sakinlerinden Joshy Malyiekkal, “Musluktan alkol aktığını görünce şoke olduk. Kokusundan ve renginden su olmadığını anladık ve maalesef susuz kaldık” dedi.

Kendilerinin işe, çocukların ise okula gidemediğini anlatan Malyiekkal kuyunun ve boruların temizlenmesinin bir ay süreceğini bu süreçte yetkililerin kendilerine berlili aralıklarla su temin edeceğini söyledi.

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