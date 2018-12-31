  • BIST 90.443
  • Altın 218,233
  • Dolar 5,2836
  • Euro 6,0514
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

‘Müslüm’ Filmi Dava Konusu Oldu

»
2018 yılının gişede en başarılı yerli filmi olan ‘Müslüm’ filminin yapımcıları aralarında anlaşamadı.
‘Müslüm’ Filmi Dava Konusu Oldu

2018 yılının gişede en başarılı yerli filmi olan ‘Müslüm’ filminin yapımcıları aralarında anlaşamayınca, filmin elde ettiği 82 milyon TL hasılat dava konusu oldu.

Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ve vizyondaki dokuzuncu haftasına giren ‘Müslüm’ filmi, şu ana kadar 6.229.522 kişi tarafından izlendi ve 82 milyon 107 bin lira hasılat elde etti. Fakat ortakların aralarında anlaşamaması, bu paranın nasıl dağıtılacağı konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.

 

Digital Sanatlar/Mustafa Uslu ile ICNN Yapım Bilişim Danışmanlık/Nuri Yıldırım, filmin iki hissedarı olarak eşit haklara sahip. Mustafa Uslu filmi CGV Mars Entertainment’a verirken tüm haklar kendisinde gibi beyan etti.

Filmin vizyona girmesine bir gün kala CGV’ye ihtarname gönderen ICNN yapım, Eser İşletme Belgesi’ni delil olarak göstererek, yapımcıya ödenecek paranın yüzde 50’sini talep etti. Aksi durumda ise filmi durduracaklarını belirtti.

CGV sorunun çözümü amacıyla iki ortağı bir araya getirdi. Yıldırım, Uslu’nun payının yüzde 50 olduğunu kabul ederken, “Ekstradan harcamalarımız oldu, payımız yükseldi” diyerek sunduğu harcamalara ise itiraz etti.

d6488e611979cd45fc2ed58aeef82943dc995f46.jpeg

Tarafların anlaşamaması üzerine konu yargıya intikal etti. CGV Mars Entertainment, filmden elde edilen hasılattan yapımcılara düşen payın yüzde 50’sini Uslu’nun hesabına yatırırken, kalanını ise Sulh Ceza Mahkemesi’ne yatırıyor. Şu ana kadar Sulh Ceza Mahkemesi’nde biriken meblağ 20 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Yargının vereceği paraya göre bu miktarın yapımcılara hangi oranlarda dağıtılacağı kararlaştırılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ömrü boyunca tasarrruf etti, yardım kuruluşlarına 11 milyon dolar miras bıraktı29 Aralık 2018 Cumartesi 23:00
  • Amerikalı maceraperest Antarktika'yı tek başına geçen ilk insan oldu29 Aralık 2018 Cumartesi 14:57
  • Soğuk hava ne zaman öldürür?29 Aralık 2018 Cumartesi 14:55
  • İşte 2018'in en çok konuşulan magazin haberleri29 Aralık 2018 Cumartesi 12:43
  • Şeyma Subaşı tatile doyamadı28 Aralık 2018 Cuma 21:00
  • Paris Hilton’un çocukluğu28 Aralık 2018 Cuma 20:30
  • Leonardo DiCaprio evini sattı 4.6 milyon TL kâr etti28 Aralık 2018 Cuma 20:00
  • İlber Ortaylı paylaştı ! 1 saatte 50 bin beğeni geldi28 Aralık 2018 Cuma 19:30
  • Cinsel haklarını biliyor musun?28 Aralık 2018 Cuma 19:06
  • Angelina Jolie siyasete girebileceğini açıkladı!28 Aralık 2018 Cuma 18:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti