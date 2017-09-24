Müslüm Gürses filmine bir yıldız daha!

Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyazperdeye taşıyan "Müslüm" filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Ketche'nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmin senaryosu usta kalem Hakan Günday imzası taşıyor. Çekimleri Adana'da yapılacak olan filmde Müslüm Gürses'e Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur'a ise Zerrin Tekindor hayat verecek.

Unutulmaz yorumcunun annesi Emine Akbaş'ı canlandırması için Bergüzar Korel'le görüşülmüştü. Ancak "Vatanım Sensin" dizisinin çekimlerine hazırlanan Bergüzar Korel, oğlu Ali'nin de okulu başladığı için senaryoyu çok beğendiği halde Adana'daki çekimlere katılamayacağını bildirdi.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müslüm Gürses'in filmdeki flashback sahnelerde annesini canlandıracak oyuncu için yapılan titiz çalışma sonrası çok özel ve güzel bir oyuncuyla el sıkışıldı. Ayça Bingöl,"Müslüm" filminde Gürses'in babası tarafından öldürülen annesi rolüne hayat verecek.

Ayça Bingöl

Filmde ayrıca Erkan Can, Caner Kurtaran, Güven Kıraç ve Erkan Avcı da konuk oyuncu olarak yer alacak. Taner Ölmez ise Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet'i oynayacak. Oscar temsilcimiz "Ayla" filmini çeken Dijital Sanatlar'ın yapımcılığını üstlediği filmin senaryosunu okuyan herkes çok etkilendiğini ifade ediyor ve "Muhteşem bir film geliyor" diyor.