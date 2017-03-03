 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.587
  • Altın 147,266
  • Dolar 3,7322
  • Euro 3,9369
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Müslüm Gürses, ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı

»
Müslüm Gürses, ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı
İnsanlar öldükten sonra sanat dünyasında vefalı arkadaşlar çok bulamazsınız

Merhum sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı.

Anma törenine merhum sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur, türkücü İzzet Yıldızhan ve Türkiye’nin değişik kentlerinden gelen Müslüm Gürses hayranları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlanan törende sanatçı için dua edildi. Yağmur altında gerçekleşen törende eşi Muhterem Nur, duygularını gazetecilerle paylaştı.

DHA'nın haberine göre Nur, “Allah herkese ömür versin. Bu sene ikinci seneyi bitirdik, üçüncü seneye girdik. Acım ilk günkü gibi. Canım acıyor. Sanki bugün gömülmüş gibi benim için. Allah mekanını cennet etsin kocamın. Ona olan sevgim, saygım, ben ruhumu teslim edene kadar kalacaktır bende. Onu çok sevdim. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir insanı, çok iyi bir arkadaşı kaybettim. Her şeyimdi. Bu kadar güzelliğe bir cevap bulamıyorum” dedi.

Muhterem Nur, “Sanat dünyasında vefalı arkadaşlar çok bulamazsınız. İnsanlar hayattayken ancak varlar. Öldükten sonra arkadaş, dost aramayın. Bunların içinde en sadık kalan sevenler. Bu da bize yetiyor. Arkadaşlarına bir şey söylemek istemiyorum. Söylenecek çok şey var, hiçbir şey söyleyemiyorum. Her şeyi içimde saklıyorum. Onlardan biri giderse ben her zaman ziyaret ederim ömrümün sonuna kadar. Ben vefalı bir dostum” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren anma merasiminin sonunda, Muhterem Nur ve sanatçının hayranları, kabre çiçek bıraktı.

Bu arada sanatçının mezarının başında, üzerinde Gürses'in resminin yer aldığı “Seni unutmayacağız Müslüm Baba” yazılı kaşkol satışı dikkat çekti.

Müslüm Gürses kimdir?

Müslüm Akbaş (Müslüm Gürses), 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mehmet Akbaş'ın bağlama çalması ve türkü söylemesi kendisini müziğe iten faktörlerden biridir. Ailesinin ekonomik nedenlerinden dolayı Şanlıurfa'danAdana'ya taşınmak zorunda kalan Müslüm Gürses, Adana'da küçük yaşlarda çay bahçelerinde şarkı söyleyerek para kazanmaya çalıştı. Ayrı olarak halk evlerinde çalıştı, terzi çıraklığı ve kunduracılık gibi meslekler öğrendi.

İlkokulda okurken, çalıştığı çay bahçesinde düzenlenen şarkı yarışmasında birinci oldu ve sesiyle küçük yaşlarda dikkat çekmeye başladı.

1967 yılında TRT Adana Çukurova Radyosu'nda her hafta Cumartesi günleri canlı yayında türküler söyleyerek adını duyurmaya başladı ve soyadını Gürses olarak kullandı.

1968'de ilk 45'liklerini çıkarmaya başlayan Müslüm Gürses, Emmioğlu/Ovada Taşa Basma plağıyla adını duyurdu. Yavaş yavaş tanınmaya başlayan Müslüm Gürses, İstanbul'a geldi ve 2 adet 45'lik plak çıkadı.

1969'da yine İstanbul'da çıkış parçası Sevda Yüklü Kervanlar'ı içeren 45'lik plağı çıktı. Çıkardığı bu plak tam 300 bin adet satıldı ve rekor kırdı.

Müslüm Gürses, askerlik görevini yaptı ve toplamda 34 plak çıkararak şöhret oldu.

1990'lı yıllarda arabesk parçalarıyla birçok kitlenin dikkatini çekti ve arabesk şarkıların kralı haline gelen Müslüm Gürses'i dinleyici kitlesi Müslüm Baba olarak tanıdı ve tüm Türkiye'de Müslüm Gürses artık Müslüm Baba olarak anılmaya başlandı.

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012'de olduğu by-pass ameliyatının ardından akciğer ve kalp yetmezliği sebebiyle kaldırıldığ yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 4 ay boyunca mücadele verdi fakat 3 Mart 2013'te yoğun bakımda hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Berrak Tüzünataç: Sokaktaki çocuklara imrenirdim03 Mart 2017 Cuma 10:27
  • Çocuklarınızın İnternette Paylaşmamanız Gereken 7 Fotoğrafı02 Mart 2017 Perşembe 21:21
  • Dünya üzerindeki en eski yaşam kalıntısı 'bulundu02 Mart 2017 Perşembe 16:28
  • Filler, günde iki saat ile en az uyuyan memeli hayvan02 Mart 2017 Perşembe 14:35
  • 2017 Mart aylık burç yorumları02 Mart 2017 Perşembe 14:14
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner02 Mart 2017 Perşembe 14:05
  • Survivor’da şok iddia02 Mart 2017 Perşembe 13:45
  • Ebru Şallı genç kızlık fotoğrafını paylaştı02 Mart 2017 Perşembe 13:42
  • 2 Mart 2017 Perşembe Burç Yorumları02 Mart 2017 Perşembe 12:34
  • Survivor’a veda eden Sadin’den ilk açıklama02 Mart 2017 Perşembe 11:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti