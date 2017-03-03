İnsanlar öldükten sonra sanat dünyasında vefalı arkadaşlar çok bulamazsınız

Merhum sanatçı Müslüm Gürses, ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı.

Anma törenine merhum sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur, türkücü İzzet Yıldızhan ve Türkiye’nin değişik kentlerinden gelen Müslüm Gürses hayranları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlanan törende sanatçı için dua edildi. Yağmur altında gerçekleşen törende eşi Muhterem Nur, duygularını gazetecilerle paylaştı.

DHA'nın haberine göre Nur, “Allah herkese ömür versin. Bu sene ikinci seneyi bitirdik, üçüncü seneye girdik. Acım ilk günkü gibi. Canım acıyor. Sanki bugün gömülmüş gibi benim için. Allah mekanını cennet etsin kocamın. Ona olan sevgim, saygım, ben ruhumu teslim edene kadar kalacaktır bende. Onu çok sevdim. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir insanı, çok iyi bir arkadaşı kaybettim. Her şeyimdi. Bu kadar güzelliğe bir cevap bulamıyorum” dedi.

Muhterem Nur, “Sanat dünyasında vefalı arkadaşlar çok bulamazsınız. İnsanlar hayattayken ancak varlar. Öldükten sonra arkadaş, dost aramayın. Bunların içinde en sadık kalan sevenler. Bu da bize yetiyor. Arkadaşlarına bir şey söylemek istemiyorum. Söylenecek çok şey var, hiçbir şey söyleyemiyorum. Her şeyi içimde saklıyorum. Onlardan biri giderse ben her zaman ziyaret ederim ömrümün sonuna kadar. Ben vefalı bir dostum” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren anma merasiminin sonunda, Muhterem Nur ve sanatçının hayranları, kabre çiçek bıraktı.

Bu arada sanatçının mezarının başında, üzerinde Gürses'in resminin yer aldığı “Seni unutmayacağız Müslüm Baba” yazılı kaşkol satışı dikkat çekti.

Müslüm Gürses kimdir?

Müslüm Akbaş (Müslüm Gürses), 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mehmet Akbaş'ın bağlama çalması ve türkü söylemesi kendisini müziğe iten faktörlerden biridir. Ailesinin ekonomik nedenlerinden dolayı Şanlıurfa'danAdana'ya taşınmak zorunda kalan Müslüm Gürses, Adana'da küçük yaşlarda çay bahçelerinde şarkı söyleyerek para kazanmaya çalıştı. Ayrı olarak halk evlerinde çalıştı, terzi çıraklığı ve kunduracılık gibi meslekler öğrendi.

İlkokulda okurken, çalıştığı çay bahçesinde düzenlenen şarkı yarışmasında birinci oldu ve sesiyle küçük yaşlarda dikkat çekmeye başladı.

1967 yılında TRT Adana Çukurova Radyosu'nda her hafta Cumartesi günleri canlı yayında türküler söyleyerek adını duyurmaya başladı ve soyadını Gürses olarak kullandı.

1968'de ilk 45'liklerini çıkarmaya başlayan Müslüm Gürses, Emmioğlu/Ovada Taşa Basma plağıyla adını duyurdu. Yavaş yavaş tanınmaya başlayan Müslüm Gürses, İstanbul'a geldi ve 2 adet 45'lik plak çıkadı.

1969'da yine İstanbul'da çıkış parçası Sevda Yüklü Kervanlar'ı içeren 45'lik plağı çıktı. Çıkardığı bu plak tam 300 bin adet satıldı ve rekor kırdı.

Müslüm Gürses, askerlik görevini yaptı ve toplamda 34 plak çıkararak şöhret oldu.

1990'lı yıllarda arabesk parçalarıyla birçok kitlenin dikkatini çekti ve arabesk şarkıların kralı haline gelen Müslüm Gürses'i dinleyici kitlesi Müslüm Baba olarak tanıdı ve tüm Türkiye'de Müslüm Gürses artık Müslüm Baba olarak anılmaya başlandı.

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012'de olduğu by-pass ameliyatının ardından akciğer ve kalp yetmezliği sebebiyle kaldırıldığ yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 4 ay boyunca mücadele verdi fakat 3 Mart 2013'te yoğun bakımda hayatını kaybetti.