Müslüman aleminin en kutsal günlerinden olan Kadir Gecesi idrak ediliyor

Müslüman aleminin en kutsal günlerinden olan ‘Kadir Gecesi’ bu gece idrak ediliyor…
İslam’da, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, “Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” olarak idrak ediliyor.
Kadir gecesi ayrıca Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.
Camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi, evlerde ibadet ve dua edilerek geçirilecek.
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