Müslüman aleminin en kutsal günlerinden olan Kadir Gecesi idrak ediliyor

Müslüman aleminin en kutsal günlerinden olan ‘Kadir Gecesi’ bu gece idrak ediliyor…

Müslüman aleminin en kutsal günlerinden olan ‘Kadir Gecesi’ bu gece idrak ediliyor…

İslam’da, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, “Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” olarak idrak ediliyor.

Kadir gecesi ayrıca Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi, evlerde ibadet ve dua edilerek geçirilecek.