Müslüman Alimler Konseyi, karikatürler için Charlie Hebdo'ya dava açacak

Abu Dabi merkezli Müslüman Alimler Konseyi, Hz Muhammed'i tasvir eden karikatürleri nedeniyle Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya dava açmak için uluslararası hukuk komisyonu kurmaya karar verdi.

El Ezher'in büyük imamının başkanlık ettiği konsey aynı zamanda "İslam'ı ve onun kutsal sembollerini inciten herkesin yargılanması gerektiğini ve bunun için gerekli adımları atacaklarını" açıkladı.

Konsey Charlie Hebdo'nun ifade özgürlüğü adı altında "sistematik olarak dini kutsallara hakaret ettiğini" ileri sürüyor.

Heyetin açıklamasında, "İfade özgürlüğü dinlerin siyasi veya seçim propagandasında kullanılmasına izin vermemelidir" ifadesi yer aldı.

Konsey, Batı'da yaşayan Müslümanların toplumun diğer tüm kesimleriyle barış içinde bir arada yaşama değerlerine bağlı kalmaları çağrısını yineledi.

Fransa'da ne olmuştu?

Fransa'da 16 Ekim'de Hz Muhammed'in karikatürlerini derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine, Macron'un açıklamaları ve karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılaşmıştı.