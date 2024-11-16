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Musmer Unilig'de 2. maç ertelendi

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Kuzey Kıbrıs’ın merakla beklenen üniversiteler arası spor etkinliği Musmer Unilig basketbol turnuvası, 14 Kasım 2024 Perşembe günü başlıyor.
Musmer Unilig'de 2. maç ertelendi

Kuzey Kıbrıs’ın merakla beklenen üniversiteler arası spor etkinliği Musmer Unilig basketbol turnuvası, 14 Kasım 2024 Perşembe günü başlıyor. Bu heyecan dolu turnuvanın açılış maçı, saat 19:00'da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda RDÜ (Rauf Denktaş Üniversitesi) ile ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) arasında gerçekleşecek.

Musmer Unilig her yıl genç yetenekleri sahneye çıkararak üniversiteler arasında kıyasıya rekabeti yansıtıyor. Bu yıl da geniş bir izleyici kitlesinin katılımı beklenen turnuvanın ikinci ve üçüncü maçları ise şu tarihlerde yapılacak:

  • İkinci Maç: 16 Kasım 2024, Cumartesi - UKÜ Arena’da saat 15:00'te UKÜ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) ve BAÜ (Bahçeşehir Üniversitesi) karşı karşıya gelecek.
  • Üçüncü Maç: 18 Kasım 2024, Salı - Mağusa’da, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda saat 19:00'da DAÜ (Doğu Akdeniz Üniversitesi) ile YDÜ (Yakın Doğu Üniversitesi) kozlarını paylaşacak.

Tribünlerde yoğun bir katılımın beklendiği Musmer Unilig, dostane rekabeti teşvik ederken genç sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı bulacakları özel bir platform sunmayı amaçlıyor.

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