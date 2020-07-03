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Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu

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Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu

Muş'un Varto ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarında, omurgasız deniz canlıları olabileceği düşünülen ve 50 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosiller bulundu.

Varto ilçesinde devam eden yol yapımı çalışmaları sırasında, önceki yıllarda bulunan mollusca’ fosillerine ek olarak yine omurgasız deniz canlıları olduğu değerlendirilen fosiller bulundu. Midye kabuğu ve salyangoz fosilleri olduğu değerlendirilen fosiller incelemeye alındı.

Dölek, paleocoğrafik olarak Muş Ovası'nın denizle kaplı olduğu veya suyla kaplı olduğu dönemlere ait paleontolojik verilere ulaştıklarını düşündüklerini belirterek, "Muş'un Varto ilçesi çevresinde devam eden yol çalışmaları sırasında önceki yıllarda da bulduğumuz mollusca fosillerine ilaveten yine omurgasız deniz canlıları olabileceğini düşündüğümüz fosiller bulduk" diye konuştu.

‘Muş Ovası'nın suyla kaplı olduğu dönemlere ait paleontolojik verilere ulaştığımızı düşünüyorum’

"Morfolojik olarak, şekilsel olarak baktığımız zaman yaklaşık olarak bunların 50 milyon yıl yaşında olabileceğini tahmin ediyoruz" diyen Dölek, "Ama kesin değerlendirmeler paleontolojik anlamda yaşlandırmalar yapıldıktan sonra ortaya çıkar. Paleocoğrafik olarak da bunun anlamı Muş Ovası'nın denizle kaplı olduğu veya suyla kaplı olduğu dönemlere ait paleontolojik verilere ulaştığımızı düşünüyorum" diye ekledi.

Bölgede bulunan fosillerden aldıkları örnekler üzerinde yapılacak olan çalışmadan söz eden Dölek, "Bunlarda paleontolojik olarak ilaçlandırma yapılacak, paleontolojik olarak ilaçlandırmayla birlikte ait oldukları jeolojik dönem daha net bir şekilde ortaya konulacak. Bulunan fosillere morfolojik olarak baktığımız zaman yaklaşık olarak 50 milyon yıl öncesine ait canlılara benzemekte. Ama kesin bir şey söyleyebilmemiz için paleontolojik çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

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