  • BIST 1.384
  • Altın 461,183
  • Dolar 7,6336
  • Euro 9,3372
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:16'sı yerel 17 pozitif vaka!

Muş'ta polisler ele geçirdikleri uyuşturucuyla 'Ohh' yazdı

»
Muş'ta polis ekipleri ele geçirdiği uyuşturucuyla ‘Ohh’ yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına destek verdi.
Muş'ta polisler ele geçirdikleri uyuşturucuyla 'Ohh' yazdı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan’ kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürütüldü.

Kentte 17 Aralık'ta yapılan operasyonda, 506 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 18 Aralık'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucuyla ‘Ohh’ yazdı.

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis, kısıtlamayı ihlal edip halı saha maçı yapanlara isyan etti: Yeter artık20 Aralık 2020 Pazar 23:02
  • Almanya’da 'Erdoğan’a hakaret eden sığınmacının yüzüne tüküren' şahıs, ailesiyle birlikte Türkiye’ye gönderildi20 Aralık 2020 Pazar 22:15
  • Türkiye Bilim Kurulu üyesi Özlü'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması20 Aralık 2020 Pazar 22:06
  • Polis aracına çarpan şahısların ‘şoför benim’ tartışması: Araçtaki herkes gözaltına alındı20 Aralık 2020 Pazar 21:30
  • Gaziantep'te 10 kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 yoğun bakımındaki yangın faciası 'Geliyorum' demiş20 Aralık 2020 Pazar 20:45
  • Ege Üniversitesi'ndeki taciz iddialarıyla ilgili rapor: 'Taciz değil iltifat, makul hareket, herkesin önünde yapmış'20 Aralık 2020 Pazar 20:30
  • Türkiye'de Koronavirüs | 246 kişi daha hayatını kaybetti; 20 bin 316 yeni 'vaka' tespit edildi20 Aralık 2020 Pazar 19:16
  • 11 yıldır kayıp oğullarını arıyorlar: Yerini bildirene ya da bulana 100 bin lira ödül20 Aralık 2020 Pazar 15:02
  • Davutoğlu: Çin aşısına güvenle bakamıyorum20 Aralık 2020 Pazar 14:56
  • Van'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi20 Aralık 2020 Pazar 12:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti