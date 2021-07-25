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Mustafa Ağa Anı Turnuvası Bugün Vadili'de Yapılıyor

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Vadili Avcılık Atıcılık Birliği her yıl düzenlemiş olduğu geleneksel Mustafa Ağa Anı Turnuvasını bugün  gerçekleştiriyor.
Mustafa Ağa Anı Turnuvası Bugün Vadili'de Yapılıyor

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği her yıl düzenlemiş olduğu geleneksel Mustafa Ağa Anı Turnuvasını bugün  gerçekleştiriyor.

Vadili Avcılık Atıcılık Birlik Başkanı Ziya Tüzel, Sporting Atış disiplininde de düzenlenecek yarışmanın, KKTC'de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirtti. 

Tüzel, Atıcılık Federasyonu bilgisinde, Vadili, İskele, Serdarlı, Mutluyaka ve Gönyeli poligonlarının ortaklaşa düzenlediği organizasyonda, Anı Turnuvası Kategorilerinin; Yıldız( 16 yaşa kadar), Genç (16-21 yaş), Avcı (22-43 yaş), Master Avcı (44-53 yaş), Veteran ( 54 yaş üstü), Atıcı ( 2 yıl süresince Atıcılık Federasyon Sporcusu ) ve Kadınlar olarak belirlendiğini de kaydetti. 

Sporting Lig Kategorileri ise; Yıldız( 16 yaşa kadar), Genç (16-21 yaş), Avcı (22-43 yaş), Master Avcı (44-53 yaş), Veteran ( 54 yaş üstü), Atıcı ( 2 yıl süresince Atıcılık Federasyon Sporcusu ) ve Takım ( 3 kişiden oluşuyor ) olarak belirlenmiş duurmda.  

Saat 09.00'da başlayan organizasyonda son kayıt 15.00'te yapılacak. 

Ödüller bugün, Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonunda verilecek.

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