  • BIST 9833.22
  • Altın 2740.775
  • Dolar 34.0519
  • Euro 37.6074
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

Mustafa Akıncı hastaneye kaldırıldı

» »
31 Ağustos 2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Mustafa Akıncı hastaneye kaldırıldı

31 Ağustos 2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Açıklamada bulunan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu, Akıncı’nın bayılma ve kusma şikayetleriyle hastaneye getirildiğini belirtti.

Dr. Göksu, Akıncı’ya yapılan tetkiklerde sağlık durumunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını ve şu an için herhangi bir acil durum olmadığını ifade etti. Akıncı'nın tedavisinin ve gözetiminin devam ettiği bildirildi.

Kamuoyuna ve sevenlerine Mustafa Akıncı'nın sağlık durumunun takip edileceği ve herhangi bir gelişme durumunda bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de Gece Yarısı Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:17
  • İskele'de Uyuşturucu ve Patlayıcı Madde Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:15
  • Ortaköy'de Trafik Kazası: Bir Yaya Yaralandı31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:10
  • Sterlin 45.05 TL'den satılıyor31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:06
  • Bugünden itibaren üç gün boyunca yağmur bekleniyor31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:01
  • 3 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa'da30 Ağustos 2024 Cuma 20:57
  • Üste: İskele'ye iki yeni sentetik futbol sahası yapıyoruz30 Ağustos 2024 Cuma 17:00
  • Töre, Cihat Yaycı ve Heyetini Kabul Etti30 Ağustos 2024 Cuma 15:15
  • Tuğcu’dan Tibuk’a Yanıt: “Beni Arayabilir, Oturup Konuşalım”30 Ağustos 2024 Cuma 15:10
  • Kapatılan Sitelerinden Birinin BTHK Başkan Yardımcısına Ait Olduğu Ortaya Çıktı30 Ağustos 2024 Cuma 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti