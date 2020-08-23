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Mustafa Akıncı: “Seçimlerdeki en büyük gücümüz, halkımızın vicdanıdır”

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Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin bugüne kadarki seçimlerden çok farklı bir seçim olacağını belirtti.
Mustafa Akıncı: “Seçimlerdeki en büyük gücümüz, halkımızın vicdanıdır”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin bugüne kadarki seçimlerden çok farklı bir seçim olacağını belirterek, “Kıbrıs Türk halkı oyunu vicdanıyla, aklıyla verecek, çıkacak sonuca herkes de saygı duyacak” dedi.

 

Seçmenlerin çok büyük bir çoğunluğunun, söz konusu olan cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimleri olduğunda parti merkezlerinin karar ve yönlendirmelerine değil, vicdanının sesine kulak verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Seçimlerdeki en büyük gücümüz, halkımızın vicdanı ve aklına olan güvenimizdir” diye konuştu.

 

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Gönendere, Serdarlı, Akdoğan, Vadili ve İnönü’yü ziyaret ederek yurttaşların çeşitli konulardaki değerlendirmelerini alarak sorularını yanıtladı.

 

DOĞU AKDENİZDEKİ GERİLİM

 

Doğu Akdeniz’deki gerilimi bitirmenin yolunun Kıbrıs sorununun çözümünden geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Önümüzdeki dönem Kıbrıs sorununun çözümü için bir fırsat daha kapımızı çalacak. Sorunun çözümü başta Kıbrıs’taki iki taraf olmak üzere, tüm ilgili tarafların yararınadır. Seçimlerimizden sonra BM Genel Sekreteri beşli gayrı resmi toplantı için girişimlerine başlayacak. Sayın Guterresi’in taahhüdü budur, Türkiye de bu gayrı resmi beşli toplantıya katılmaya hazır olduğunu önceden duyurmuştu” dedi.

 

Toplantının zamanlamasının Covid 19 salgınının seyrine de bağlı olduğunu anımsatan Akıncı, “Ya tüm tarafların kabul edebileceği gerçekçi olan seçenek etrafında buluşulup bu yolda yürünecek, ya da Kıbrıs’ta bölünmüşlük kalıcı hale gelecek. Çözümsüzlük durumunda gidişat budur. Biz bunu istemeyiz, bir bütün olarak Kıbrıs’ın da, Türkiye’nin de yararına değil. Aklın yolu, çözüm yolunda ilerlenmesidir” şeklinde konuştu.

 

“MARAŞ ÇÖZÜME HİZMET ETMELİ”

 

Yurttaşların kapalı Maraş konusundaki çeşitli açıklamalara ilişkin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları söyledi:

 

“Kıbrıs’ta çözüm istiyorsak kapalı Maraş konusunu çözüme yardımcı olmak için kullanmalıyız, çözüme takoz koymak için değil” dedi.  Her ikisi de Cumhurbaşkanlığına aday olan hükümet başkanı ve yardımcısı arasında Maraş’ı kim açacak yarışı olduğunun görüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Biri Las Vegas yapacağım diyor, diğeri sen değil ben açarım diyor. Maraş bir tarafıyla da seçim yarışında hükümet ortaklarının arasında paylaşılamayan bir malzeme olarak kullanılıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil.”

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